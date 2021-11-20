Tem insônia ou ansiedade? Conheça cinco chás que ajudam a relaxar

Homem dormindo com xícara de chá ao lado Crédito: Shutterstock

O chá, uma das bebidas mais antigas do mundo, ainda faz sucesso nos tempos atuais. Seja pelos benefícios medicinais ou pelas propriedades que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, a imersão de ervas na água quente pode ser uma grande aliada para a saúde física e mental.

Segundo a sommelier Katryny Lourenço, do Atelier do Chá, os chás possuem substâncias que proporcionam um efeito relaxante. "Dos chás, podemos dizer que o branco apesar do seu teor de teína, proporciona esse efeito calmante. Infusões como melissa, camomila e outras plantas consideradas medicinais têm um efeito positivo neste quesito devido às substâncias encontradas com ação farmacológica", disse.

O CEO da Tea Shop no Brasil, Michel Bitencourt, explica que infusões são bebidas que resultam da imersão de alguns ingredientes em água quente. É através das mesclas derivadas de outras plantas que as pessoas sentem aquela "sensação de relaxamento". "O motivo é um mix sensorial que envolve aroma, sabor e as propriedades de cada planta", contou Bittencourt em maio deste ano.

Cabe ressaltar que todas as bebidas que resultam desse processo e que não provêm da planta Camellia Sinensis, são chamadas infusões. "O hábito de preparar e saborear um chá permite uma conexão com o presente. Por ser um ritual extremamente sensorial, ele nos reconecta com o agora, como se fosse um convite para sentar e se observar. Quando estamos no presente, livres de preocupações, a consequência é um estado de calma maior", esclareceu Michel Bitencourt.

POR ONDE COMEÇO?

Primeiro, é bom entender que o chá não serve apenas para fins medicinais. As novas gerações fazem da bebida um momento de calma e equilíbrio, como forma de trabalhar a saúde mental. “Hoje, percebemos uma geração que começa a fazer da hora do chá um ritual, não somente para um bem-estar físico, mas como um momento de prazer e relaxamento", contou Katryny Lourenço.

Esse ritual chega a ser tradição em vários países, como na Inglaterra. Espalhado pelo mundo, o chá possui muitas versões e estilos dependendo da região. Ter os acessórios corretos e as ervas que mais agradam ao paladar é o passo inicial para curtir esse momento precioso.

"Faça uma pesquisa antes, experimente e tente ser criativo misturando ervas e frutas nas infusões. Em muitos países, a hora do chá costuma ser ao final do dia, com amigos ou sozinho, um momento especial fora do ambiente habitual, dedicado a testar novos chás e misturas, ou consumir o preferido. Existe um universo a ser explorado, atreva-se a experimentar, e de preferência a não adoçar", relatou à reportagem

Agora vamos ao que interessa: Qual o chá ideal para tirar a ansiedade? E aquele que ajuda na insônia? Pedimos para os profissionais selecionarem cinco tipos chás e infusões ideais para você relaxar.

Infusão Mediterrâneo A camomila tem um efeito calmante, trata a ansiedade, reduz o estresse e auxilia numa boa noite de sono. O chá branco proporciona uma mente mais alerta, para a leitura de um livro ao final do dia, por exemplo. Seu baixo teor de teína proporciona uma sensação de relaxamento. O arbusto de origem sul-africana possui sabor doce e frutado com um toque mineral, sua textura melosa o torna perfeito para tomar sozinho ou para incluí-lo em outras infusões. É rico em minerais essenciais como cálcio, ferro, flúor, potássio e magnésio. Por não conter teína, tem função isotônica e relaxante. Ideal para grávidas, lactantes e até crianças. É conhecida por ser um calmante natural. Nesta mescla, tem outros ingredientes como casca de laranja, folhas de amora preta, folhas de morango, casca de rosa-silvestre, pedacinhos de maçã, flores de laranjeira, de marianinha e de girassol. Com um suave sabor cítrico, esta mescla relaxante é perfeita para preparar você para um sono reparador. Original mistura à base de alecrim - que possui propriedades relaxantes e digestivas - com elementos como maçã, melissa, lúcia-lima, cítricos e cascas de cítricos, azahar e aroma de laranja.