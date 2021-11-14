Saúde e boa forma: retorno às academias requer atenção e cuidado

A busca pelo corpo não pode desconsiderar a saúde Crédito: alizadelgun/Freepik

Chegou a época do ano em que as academias são muito procuradas. Na medida em que se aproxima do final do ano, algumas pessoas voltam a praticar exercícios em busca do “corpo de verão”. No entanto, é preciso ter cuidado para não exagerar na atividade ou fazê-la sem a orientação correta, sob o risco de se lesionar.

Quem passou por um período de sedentarismo precisa ter atenção ao retornar à prática. O consultor técnico da Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages) e especialista em fisiologia clínica do exercício, Pedro Fortes Jr., alerta para o perigo de tentar “correr atrás do prejuízo” - compensando essa falta de atividade, ou até mesmo maus hábitos alimentares - em um curto espaço de tempo nas salas de musculação.

Não existem fórmulas mágicas para alcançar a boa forma e a saúde. De acordo com Francis de Carvalho, Coordenador Geral da Rede Wellness Club e profissional de Educação Física, é preciso aliar os exercícios, com uma boa alimentação e estar acompanhado de um profissional capacitado para te orientar da forma correta e evitar riscos.

Atividade física deve ser feita com acompanhamento profissional Crédito: Freepik

É normal enfrentar dificuldades no retorno aos exercícios físicos, porque, como explica Pedro Fortes, o organismo precisa se readaptar. Além disso, sentir dores nesse momento pode ser um sinal de limite ultrapassado, “o excesso de carga no treino pode provocar dores e levar a lesões graves”, complementa o consultor da Acages que ainda orienta:

Quanto mais tempo a pessoa ficou afastada do treinamento, mais devagar deve ser o planejamento desse retorno, por isso a necessidade de um profissional de educação física para acompanhar a evolução do treinamento

Em tempos de pandemia, é fundamental olhar para a saúde da população. Somado ao sedentarismo, a prioridade precisa ser olhar para uma boa disposição física e mental das pessoas e o visual é consequência. "A partir de que relacionamos o exercício como algo além do estético e retiramos este estereótipo em relação à saúde e à atividade física, vendo que as duas estão atreladas, percebemos que uma das formas mais eficazes de se precaver e manter o sistema imunológico mais eficaz é estabelecer uma rotina de exercícios físicos", ressalta Pedro Fortes Jr.

Para além desse público que volta aos exercícios agora, existem outros perfis encontrados na academia neste período. Francis de Carvalho percebe também a presença de indivíduos que não pararam de se exercitar nesses últimos dois anos, além de pessoas que nunca praticaram exercício e também outras de idade mais avançada, ambas buscando deixar a saúde em dia.

Mas, independente do perfil, o mais importante, é entender como esta atividade é adequada para você. “Nada em excesso é saudável, inclusive na atividade física. A gente chama dentro do nosso mundo de periodização, que é você fazer um planejamento dessa atividade física. Então, você tem o volume que vai ser trabalhado e a intensidade de acordo com cada pessoa. Não é uma coisa generalizada, que todo mundo pode fazer da mesma forma que vai gerar os benefícios”, esclarece o educador físico.

É preciso saber o exercício e o grau adequado para você Crédito: Pixabay

Ainda segundo ele, os maiores riscos de lesões musculoesqueléticas estão ligados ao padrão de movimento, ou seja, o fato de você fazer um movimento de forma errada. Dessa forma, pode acabar sobrecarregando uma articulação e, assim, desencadear uma dor no joelho ou uma dor na lombar, por exemplo. A prática sem conhecimento específico pode até gerar problemas mais graves como questões cardiovasculares, de colocar uma intensidade muito grande para o seu corpo e colocar o seu coração em risco.

"É incrível o número de relatos de pessoas que passaram a sentir dores na região lombar, nas costas, por uma má postura. O exercício em si, se não for bem orientado, ao invés de trazer os benefícios da atividade física, pode desencadear ou aumentar esses problemas. [...] É muito comum, as pessoas que treinam, às vezes, em casa, em exercícios livres, que você faz somente com o peso do corpo, mas que apresentam alta intensidade (você salta, pula, desloca pro lado e pro outro, agacha). Se não for feito com uma execução correta, pode gerar impacto nas articulações e pode gerar sentir incômodos. As lesões mais comuns são de joelho e lombar”, explica o Coordenador Geral da Rede Wellness Club.