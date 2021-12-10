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Bem estar e saúde

Saiba quais são os alimentos que controlam a ansiedade e o estresse

Com os nutrientes certos, especialistas afirmam que é possível driblar ou pelo menos diminuir e controlar a ansiedade e o estresse, que aumentaram muito entre os brasileiros principalmente por conta da pandemia da Covid-19
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 16:14

Refeição com alimentos-chave pode ser a aposta contra o estresse e a ansiedade
Refeição com alimentos-chave pode ser a aposta contra o estresse e a ansiedade Crédito: Pixabay
Muita gente pode nem imaginar, mas a ingestão de alimentos apropriados está diretamente relacionado ao nosso humor. Evidências científicas mostram que a dieta alimentar influencia na prevenção e no tratamento de transtornos mentais, dado que o nosso cérebro demanda por energia e nutrientes como aminoácidos, gorduras, vitaminas, minerais e oligoelementos (elementos disponíveis na alimentação em menor concentração).
Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) apontou para um crescimento de 80% nos casos de ansiedade ou estresse, somente nos últimos seis meses, principalmente por conta da pandemia da Covid-19. Segundo a engenheira de alimentos Erika de Almeida, a alimentação balanceada é uma alternativa para ajudar a diminuir e controlar a ansiedade, por exemplo. “Magnésio, cálcio e triptofano são exemplos de nutrientes que aumentam a produção de serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade", destaca.
Ela complementa dizendo que outros nutrientes como ômega 3 e selênio, por exemplo, contribuem para um melhor funcionamento do organismo, ajudando a melhorar os sintomas da ansiedade. "Alimentos saudáveis podem ser grandes aliados neste cenário", explica a analista de Pesquisa e Desenvolvimento da Jasmine Alimentos, empresa especializada em alimentos saudáveis. 
Já quem sofre de estresse, tem é que passar longe de açúcares, alimentos processados e carnes vermelhas em excesso. De acordo com a nutricionista Roberta Larica, esses itens pioram o cenário de irritabilidade porque acabam interferindo no metabolismo de cada um.
"É importante avaliar possíveis deficiências nutricionais nos exames de sangue e níveis hormonais que podem justificar outros sintomas. Deve-se medir carência de vitamina D, C, complexo B, magnésio e ferro, por exemplo"
A especialista complementa que cafeína e álcool são outros dois "proibidões" para quem enfrenta o problema. Além disso, a ordem para os esquentadinhos é incluir no cardápio comidas com potenciais anti-inflamatórios, que por si só já cumprem um papel importante nesse detox.
"Gengibre, açafrão, própolis, chá de moringa, chá-verde pela manhã... Folhas verdes escuras também são uma boa", pontua ela. Segundo Roberta, o paciente também deve manter os exames de rotina em dia, já que um probleminha em alguma vitamina pode ser gatilho para desencadear algo mais preocupante na saúde.

CONFIRA OS CINCO ALIMENTOS QUE AJUDAM A CONTROLAR A ANSIEDADE

Frutas cítricas

Rica em selênio, a castanha-do-Pará contribui para reduzir inflamações, que são comuns em pessoas que sofrem com transtornos de humor. Outro benefício das castanhas é a vitamina E, com propriedades antioxidantes, que ajudam a prevenir danos celulares e são benéficas no controle da ansiedade. Além de ser consumida in natura, as castanhas-do-Pará podem ser encontradas em cookies e granolas, por exemplo.
Com alto teor de triptofano, a banana é uma importante aliada na produção de serotonina, que ajuda no alívio da depressão e dos sintomas da ansiedade. A fruta também é rica em potássio, nutriente que também pode ajudar a reduzir os sintomas de estresse e ansiedade.
A chia é rica em ferro, aminoácidos e vitamina B, essenciais para o bom funcionamento da saúde cerebral. Também é fonte de fibras e ômega-3, que ajudam a diminuir os sintomas da ansiedade. Ela pode ser consumida em grãos, como farinha, ou na composição de receitas como biscoitos, bolos e pães.
A vitamina C, presente nas frutas cítricas, diminui a secreção de cortisol e promove o bom funcionamento do sistema nervoso. O hormônio costuma ser liberado em resposta ao estresse e à ansiedade, transmitindo para todo o corpo. A ingestão de frutas cítricas também está relacionada com o aumento da imunidade.
Fonte: Erika de Almeida, engenheira de alimentos

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