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Saúde

Laboratório oferece exame gratuito para identificar aneurisma da aorta abdominal

Problema é definido como uma dilatação maior que 3cm da artéria e é considerado um problema de saúde pública. Durante 20 dias, pessoas do público alvo poderão marcar exame para rastreamento da doença em Vitória, Serra e Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 16:59

Ultrassom abdominal
O ultrassom de abdômen é o método ideal para o diagnóstico precoce da dilatação Crédito: Shutterstock
Iniciada em 2018 na Inglaterra, a campanha Think Aorta chegou ao Brasil neste ano e já movimenta ações no Espírito Santo. Até o dia 22 de dezembro, pacientes poderão fazer de forma gratuita o exame para rastrear o aneurisma da aorta abdominal. O público-alvo da campanha são homens com mais de 65 anos, fumantes ou ex-fumantes.
O aneurisma da aorta abdominal é definido como uma dilatação maior que 3cm da aorta (maior artéria do corpo) e é considerado um problema de saúde pública. O desenvolvimento da doença é silencioso, podendo ter como primeiro sintoma a própria ruptura, o que tem uma taxa de mortalidade alta (80%).
Segundo o hospital Sírio-Libanês, estima-se que 2% a 5% da população do sexo masculino com mais de 60 anos de idade tenham dessa dilatação, embora a maioria a desconheça. Um estudo feito no Espírito Santo - envolvendo a Emescam, a Ufes e a Escola de Medicina de Itaperuna - concluiu que 2,5% da população da Grande Vitória e 2,0% da população de Guarapari são portadores da doença. Essa prevalência aumenta para 4,8% quando avaliados somente homens.

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Os fatores considerados de risco para o desenvolvimento do AAA são: idade avançada; sexo masculino; histórico familiar, hipertensão arterial e, particularmente, o tabagismo.
Os interessados podem marcar o exame no laboratório Angiolab pelo telefone (27) 99944-2534, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. O procedimento é realizado nas unidades de Vitória, Vila Velha e Vitória Apart Hospital, na Serra. Para marcar o procedimento, é necessário apenas mostrar um documento oficial.

SERVIÇO

  • Exame: Ultrassom vascular da aorta abdominal
  • Horário para marcação: 8h as 17h, de segunda a sexta-feira
  • Contato: (27) 99944-2534
  • Custo: Gratuito
  • Onde: 
  • Angiolab Vila Velha - Rua Henrique Moscoso, Ed New York, nº 833, sala 407, Centro
  • Angiolab Vitória - Rua José Teixeira, 290, Praia do Canto
  • Angiolab Apart Hospital - Rodovia Br-101 - Boa Vista II, Serra

Atualização

03/12/2021 - 11:12
Após a publicação, a matéria foi atualizada com o público alvo para realização dos exames, que é de homens acima de 65 anos, fumantes e ex-fumantes.

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