Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bem estar

Aprenda como criar o seu ritual de autocuidado diário

Pequenas mudanças nas atividades mais simples, como comer e tomar banho, podem mudar o seu dia e trazer mais equilíbrio físico, mental e emocional
Personare

Personare

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 08:00

Como criar o seu ritual de autocuidado diário
Como criar o seu ritual de autocuidado diário Crédito: Personare
Autocuidado é entrar em contato com as próprias e mais genuínas necessidades. Um processo que começa com uma auto-observação. É preciso saber se ouvir para poder reconhecer e então atender ao que o corpo, a mente e o coração pedem, incluindo no dia a dia pequenas atitudes a seu próprio favor.
Para isso, estar no momento presente é primordial, assim, atento aos sinais, você possa criar momentos que promovam o seu equilíbrio físico, mental e emocional – ou seja, criar uma rotina de autocuidado.
Pequenos rituais diários podem transformar o seu dia sem que isso signifique mudar completamente a sua rotina ou seguir um “manual do autocuidado”. A seguir, veja exemplos e dicas de como criar o seu ritual de autocuidado diário. Se precisar de ajuda terapêutica, posso te ajudar. Marque sua consulta online aqui.

O que são rituais de autocuidado

Rituais de autocuidado nada mais são do que estratégias de autocuidado para atender às necessidades que o seu corpo, a sua mente e o seu coração pedem, mas que, muitas vezes, você não percebe por estar no modo "automático" da rotina.
Veja alguns exemplos de rituais para começar o dia:
Mas não é só pela manhã que os rituais de autocuidado devem ser planejados. Criar um ritual noturno pode ser importante para comunicar ao seu corpo que é hora de relaxar. Como por exemplo:
São coisas simples que podem ser grandes aliados de uma noite de sono que irá te auxiliar a acordar mais disposto para o dia seguinte.

Como criar seu ritual de autocuidado diário

Você mesma pode criar seu ritual de autocuidado – não precisa seguir uma lista gigantesca de atividades ou copiar outras pessoas.
Suas atividades de rotina podem ser feitas com mais leveza quando você desfruta o momento presente ao invés de realizar no automático as atividades para suprir as necessidades fisiológicas.
Veja alguns exemplos de coisas simples que podem ser transformadoras:
  • Comer e tomar banho podem ser atividades muito agradáveis se colocarmos música e desfrutarmos de cada garfada ou gota de água que cai sobre o corpo
  • Criar pausas para respirar durante a rotina de trabalho
  • Escrever sobre seus sentimentos e pensamentos nos momentos de dificuldade
  • Falar com as pessoas que você ama ao longo do dia
  • Ver um filme ou uma série depois do jantar
  • Abaixar a luz, colocar música mais calma e fazer um escalda pés antes de dormir
  • Ler bons livros, que te trazem paz, principalmente à noite.
Independentemente de que rituais você irá criar, o mais importante é viver cada momento como se fosse único. Por mais clichê que possa parecer, essa é uma atitude que demanda pouco esforço e que traz enormes benefícios.
Aqui você encontra dicas para gerenciar o tempo para ter momentos de bem-estar.
Se permita realizar suas tarefas diárias com mais amor e leveza. Se autoconhecer irá te ajudar na prática dos seus rituais. E lembre-se que trazer presença em cada atividade diária é o que fará a diferença na sua rotina.
  • Andressa Jordão. Fisioterapeuta, Pós-Graduada em Estética Clínica. Fundadora da SPA Delivery, que atua há 10 anos oferecendo ao cliente uma experiência que promove equilíbrio físico, mental e emocional. Idealizadora do Projeto Saia Empoderada que tem por objetivo sensibilizar mulheres em situação de vulnerabilidade a criarem novos hábitos para melhora da qualidade de vida. Contato: [email protected]

Veja Também

Apimentando a relação: 4 ervas para aumentar a libido

Xô, uruca! Veja 7 maneiras de se livrar da energia negativa

Burnout no Mapa Astral: descubra se você tem tendência ao trabalho excessivo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia Bem estar Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homens com menos de 45 anos vão precisar de autorização militar para deixar a Alemanha por mais de 3 meses
Imagem de destaque
Paralisação de obras de revitalização preocupa comunidade do Centro de Vitória
A banda Guns N' Roses
Caravanas rumo ao rock: fãs se mobilizam para ver Guns N' Roses em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados