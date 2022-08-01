Aprenda como criar o seu ritual de autocuidado diário

Como criar o seu ritual de autocuidado diário Crédito: Personare

Autocuidado é entrar em contato com as próprias e mais genuínas necessidades. Um processo que começa com uma auto-observação. É preciso saber se ouvir para poder reconhecer e então atender ao que o corpo, a mente e o coração pedem, incluindo no dia a dia pequenas atitudes a seu próprio favor.

Para isso, estar no momento presente é primordial, assim, atento aos sinais, você possa criar momentos que promovam o seu equilíbrio físico, mental e emocional – ou seja, criar uma rotina de autocuidado.

O que são rituais de autocuidado

Rituais de autocuidado nada mais são do que estratégias de autocuidado para atender às necessidades que o seu corpo, a sua mente e o seu coração pedem, mas que, muitas vezes, você não percebe por estar no modo "automático" da rotina.

Veja alguns exemplos de rituais para começar o dia:

Mas não é só pela manhã que os rituais de autocuidado devem ser planejados. Criar um ritual noturno pode ser importante para comunicar ao seu corpo que é hora de relaxar. Como por exemplo:

São coisas simples que podem ser grandes aliados de uma noite de sono que irá te auxiliar a acordar mais disposto para o dia seguinte.

Como criar seu ritual de autocuidado diário

Você mesma pode criar seu ritual de autocuidado – não precisa seguir uma lista gigantesca de atividades ou copiar outras pessoas.

Suas atividades de rotina podem ser feitas com mais leveza quando você desfruta o momento presente ao invés de realizar no automático as atividades para suprir as necessidades fisiológicas.

Veja alguns exemplos de coisas simples que podem ser transformadoras:

Comer e tomar banho podem ser atividades muito agradáveis se colocarmos música e desfrutarmos de cada garfada ou gota de água que cai sobre o corpo

Criar pausas para respirar durante a rotina de trabalho

Escrever sobre seus sentimentos e pensamentos nos momentos de dificuldade

Falar com as pessoas que você ama ao longo do dia

Ver um filme ou uma série depois do jantar

Abaixar a luz, colocar música mais calma e fazer um escalda pés antes de dormir

Ler bons livros, que te trazem paz, principalmente à noite.

Independentemente de que rituais você irá criar, o mais importante é viver cada momento como se fosse único. Por mais clichê que possa parecer, essa é uma atitude que demanda pouco esforço e que traz enormes benefícios.

Se permita realizar suas tarefas diárias com mais amor e leveza. Se autoconhecer irá te ajudar na prática dos seus rituais. E lembre-se que trazer presença em cada atividade diária é o que fará a diferença na sua rotina.