Aprenda como criar o seu ritual de autocuidado diário

Autocuidado é entrar em contato com as próprias e mais genuínas necessidades. Um processo que começa com uma auto-observação. É preciso saber se ouvir para poder reconhecer e então atender ao que o corpo, a mente e o coração pedem, incluindo no dia a dia pequenas atitudes a seu próprio favor.
Para isso, estar no momento presente é primordial, assim, atento aos sinais, você possa criar momentos que promovam o seu equilíbrio físico, mental e emocional – ou seja, criar uma rotina de autocuidado.
Pequenos rituais diários podem transformar o seu dia sem que isso signifique mudar completamente a sua rotina ou seguir um “manual do autocuidado”. A seguir, veja exemplos e dicas de como criar o seu ritual de autocuidado diário. Se precisar de ajuda terapêutica, posso te ajudar. Marque sua consulta online aqui.
O que são rituais de autocuidado
Rituais de autocuidado nada mais são do que estratégias de autocuidado para atender às necessidades que o seu corpo, a sua mente e o seu coração pedem, mas que, muitas vezes, você não percebe por estar no modo "automático" da rotina.
Veja alguns exemplos de rituais para começar o dia:
- Ao amanhecer, por exemplo, ao invés de você sair da cama no último toque do soneca de seu despertador, que tal criar uma pequena rotina matinal? Isso vai te estimular a acordar para fazer atividades que te trarão bem-estar?
- Outra sugestão é criar um ritual de gratidão quando acordar, pois isso muda o foco dos problemas que você terá de enfrentar ao longo do dia para aquilo que você tem de bom a agradecer.
- A prática de exercícios físicos também pode fazer parte de uma rotina mais leve quando você escolhe algo que é divertido e prazeroso para si.
Mas não é só pela manhã que os rituais de autocuidado devem ser planejados. Criar um ritual noturno pode ser importante para comunicar ao seu corpo que é hora de relaxar. Como por exemplo:
- Abaixar a luz
- Colocar música mais calma
- Tomar um banho relaxante ou fazer um escalda pés
- Ler um livro que te faz feliz
- Colocar gotas de óleo essencial de lavanda no seu travesseiro
- Fazer uma meditação para dormir bem (veja uma sugestão aqui)
São coisas simples que podem ser grandes aliados de uma noite de sono que irá te auxiliar a acordar mais disposto para o dia seguinte.
Como criar seu ritual de autocuidado diário
Você mesma pode criar seu ritual de autocuidado – não precisa seguir uma lista gigantesca de atividades ou copiar outras pessoas.
Suas atividades de rotina podem ser feitas com mais leveza quando você desfruta o momento presente ao invés de realizar no automático as atividades para suprir as necessidades fisiológicas.
Veja alguns exemplos de coisas simples que podem ser transformadoras:
- Comer e tomar banho podem ser atividades muito agradáveis se colocarmos música e desfrutarmos de cada garfada ou gota de água que cai sobre o corpo
- Criar pausas para respirar durante a rotina de trabalho
- Escrever sobre seus sentimentos e pensamentos nos momentos de dificuldade
- Falar com as pessoas que você ama ao longo do dia
- Ver um filme ou uma série depois do jantar
- Abaixar a luz, colocar música mais calma e fazer um escalda pés antes de dormir
- Ler bons livros, que te trazem paz, principalmente à noite.
Independentemente de que rituais você irá criar, o mais importante é viver cada momento como se fosse único. Por mais clichê que possa parecer, essa é uma atitude que demanda pouco esforço e que traz enormes benefícios.
Se permita realizar suas tarefas diárias com mais amor e leveza. Se autoconhecer irá te ajudar na prática dos seus rituais. E lembre-se que trazer presença em cada atividade diária é o que fará a diferença na sua rotina.
- Andressa Jordão. Fisioterapeuta, Pós-Graduada em Estética Clínica. Fundadora da SPA Delivery, que atua há 10 anos oferecendo ao cliente uma experiência que promove equilíbrio físico, mental e emocional. Idealizadora do Projeto Saia Empoderada que tem por objetivo sensibilizar mulheres em situação de vulnerabilidade a criarem novos hábitos para melhora da qualidade de vida. Contato: [email protected]