Xô, uruca! Veja 7 maneiras de se livrar da energia negativa

Aposto que você já ouviu falar e talvez até tenha suas práticas para afastar energia negativa. Embora muitas pessoas tentem descredibilizar, muitas delas realmente funcionam. É preciso saber usá-las de forma correta – caso contrário, podem remover até a energia positiva. Neste artigo, especialistas do Personare compartilham 7 maneiras de se livrar da energia negativa.
Lembre-se: toda forma de proteção parte do princípio mental, ou seja, da intenção e da firmeza do que você deseja. Por isso, escolha práticas da lista a seguir e acredite no propósito de proteção e na cura que elas possuem.
7 maneiras de se livrar da energia negativa
- Tampar o umbigo
- De acordo com Gi Crizel, o ato de tapar o umbigo é simbólico, um comando para que seu chakra umbilical se feche para, com isso, evitar que energias externas se adentrem no seu campo. Tapar o umbigo é uma medida preventiva e deve ser feita de maneira consciente, imantando a proteção enquanto o estiver usando. Entenda mais sobre a técnica de tampar o umbigo aqui.
- Palo santo
- O palo santo funciona como um equilibrador, harmonizando um ambiente, limpando as energias negativas e atraindo bons fluidos. Segundo a terapeuta energética Ceci Akamatsu, o palo santo pode ser usado em todos os ambientes e também quando a pessoa está se sentindo pesada, ao chegar da rua ou de algum lugar ou situação com energia “carregada”. Veja aqui mais formas de usar palo santo.
- Óleo essencial de Alecrim
- O óleo essencial de Alecrim tem a propriedade de energizar e revigorar, além de ser um protetor psíquico. Ele também limpa o ambiente energeticamente, afastando as energias negativas. Para sair de casa protegida, faça um spray corporal com 70 ml de água, 30 ml de álcool de cereais e 50 gotas do óleo essencial de Alecrim. Agite bem antes de usar. Borrife na nuca, nos pulsos e em volta do corpo. Veja aqui outros usos do óleo de alecrim.
- Pedra ônix
- A terapeuta Simone Kobayashi sugere ter uma pedra ônix sempre por perto ou com você como proteção. Esta ágata negra atrai magneticamente as vibrações negativas, absorvendo-as em si e dissolvendo-as no mais profundo vazio para transformação. A ônix pode trazer maior distanciamento e clareza do que origina um desequilíbrio.
- Pingente de sal grosso
- O sal grosso é um cristal de sal formado por pequenos quadrados ou cubos achatados que têm diversas propriedades especiais, uma delas é neutralizar as energias negativas. No entanto, Simone Kobayashi alerta que é preciso ter cuidado, pois o sal grosso é tão eficiente que acaba descarregando demais a energia da pessoa se for usado em excesso. Veja aqui como usar pingente de sal grosso contra energia negativa.
- Feng shui na porta de entrada
- No Feng Shui a entrada da casa e, principalmente, a porta de entrada tem a energia de um portal, pois marca a transição entre o mundo externo e o interno, explica a especialista Cris Ventura. A porta não deve raspar no chão, nem fazer barulho ao abrir para evitar energias negativas, e deve abrir totalmente para atrair oportunidades e para permitir o chi, a energia vital, entrar em casa. Decore a porta com um símbolo de sua crença: do lado de fora para proteção ou do lado de dentro para bênçãos. Veja aqui outras dicas do Feng Shui na porta de entrada.
- Mentalização positiva
- Mentalizar significa colocar a atenção total em sua imaginação e sensações, transformando e materializando a situação imaginada na vida prática, no aqui e agora. A terapeuta Regina Restelli explica que se você vive pensando de forma negativa, é isso que está materializando em sua vida. O poder de seus pensamentos nada mais é do que sua energia mais preciosa sendo utilizada a seu favor – ou contra você. Confira aqui um exercício de mentalização para afastar energia e pensamentos negativos.
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