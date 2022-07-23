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Astrologia

Xô, uruca! Veja 7 maneiras de se livrar da energia negativa

Há práticas que realmente funcionam, mas é preciso saber usá-las de forma correta, caso contrário podem remover até a energia positiva
Personare

Personare

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 11:15

Xô, uruca! Veja 7 maneiras de se livrar da energia negativa
Xô, uruca! Veja 7 maneiras de se livrar da energia negativa Crédito: Personare
Aposto que você já ouviu falar e talvez até tenha suas práticas para afastar energia negativa. Embora muitas pessoas tentem descredibilizar, muitas delas realmente funcionam. É preciso saber usá-las de forma correta – caso contrário, podem remover até a energia positiva. Neste artigo, especialistas do Personare compartilham 7 maneiras de se livrar da energia negativa.
Lembre-se: toda forma de proteção parte do princípio mental, ou seja, da intenção e da firmeza do que você deseja. Por isso, escolha práticas da lista a seguir e acredite no propósito de proteção e na cura que elas possuem. 
Se precisar de ajuda, marque aqui sua consulta com um dos especialistas do Personare.

7 maneiras de se livrar da energia negativa

  • Tampar o umbigo
  • De acordo com Gi Crizel, o ato de tapar o umbigo é simbólico, um comando para que seu chakra umbilical se feche para, com isso, evitar que energias externas se adentrem no seu campo. Tapar o umbigo é uma medida preventiva e deve ser feita de maneira consciente, imantando a proteção enquanto o estiver usando. Entenda mais sobre a técnica de tampar o umbigo aqui.

  • Palo santo
  • O palo santo funciona como um equilibrador, harmonizando um ambiente, limpando as energias negativas e atraindo bons fluidos. Segundo a terapeuta energética Ceci Akamatsu, o palo santo pode ser usado em todos os ambientes e também quando a pessoa está se sentindo pesada, ao chegar da rua ou de algum lugar ou situação com energia “carregada”. Veja aqui mais formas de usar palo santo.

  • Óleo essencial de Alecrim
  • O óleo essencial de Alecrim tem a propriedade de energizar e revigorar, além de ser um protetor psíquico. Ele também limpa o ambiente energeticamente, afastando as energias negativas. Para sair de casa protegida, faça um spray corporal com 70 ml de água, 30 ml de álcool de cereais e 50 gotas do óleo essencial de Alecrim. Agite bem antes de usar. Borrife na nuca, nos pulsos e em volta do corpo. Veja aqui outros usos do óleo de alecrim.

  • Pedra ônix
  • A terapeuta Simone Kobayashi sugere ter uma pedra ônix sempre por perto ou com você como proteção. Esta ágata negra atrai magneticamente as vibrações negativas, absorvendo-as em si e dissolvendo-as no mais profundo vazio para transformação. A ônix pode trazer maior distanciamento e clareza do que origina um desequilíbrio.

  • Pingente de sal grosso
  • O sal grosso é um cristal de sal formado por pequenos quadrados ou cubos achatados que têm diversas propriedades especiais, uma delas é neutralizar as energias negativas. No entanto, Simone Kobayashi alerta que é preciso ter cuidado, pois o sal grosso é tão eficiente que acaba descarregando demais a energia da pessoa se for usado em excesso. Veja aqui como usar pingente de sal grosso contra energia negativa.

  • Feng shui na porta de entrada
  • No Feng Shui a entrada da casa e, principalmente, a porta de entrada tem a energia de um portal, pois marca a transição entre o mundo externo e o interno, explica a especialista Cris Ventura. A porta não deve raspar no chão, nem fazer barulho ao abrir para evitar energias negativas, e deve abrir totalmente para atrair oportunidades e para permitir o chi, a energia vital, entrar em casa. Decore a porta com um símbolo de sua crença: do lado de fora para proteção ou do lado de dentro para bênçãos. Veja aqui outras dicas do Feng Shui na porta de entrada.

  • Mentalização positiva
  • Mentalizar significa colocar a atenção total em sua imaginação e sensações, transformando e materializando a situação imaginada na vida prática, no aqui e agora. A terapeuta Regina Restelli explica que se você vive pensando de forma negativa, é isso que está materializando em sua vida. O poder de seus pensamentos nada mais é do que sua energia mais preciosa sendo utilizada a seu favor – ou contra você. Confira aqui um exercício de mentalização para afastar energia e pensamentos negativos.
    • Personare. A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

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