Confira as previsões astrológicas de 18 a 24 de julho de 2022

A oposição do Sol com Plutão é o principal aspecto das Previsões Astrológicas de 18 a 24 de julho de 2022. Portanto, a intensidade que vínhamos sentindo persiste, seja no coletivo ou no pessoal, obrigando a lidar com questões de perdas, ganhos e transformações.
A partir de quarta-feira (20/7), a Lua minguante vai favorecer reflexões e fechamento de pendências.
Na sexta (22/7), começa uma frequência bem mais animada, com o ingresso do Sol no exuberante signo de Leão, falando em expressão, criatividade e diversão, e também Vênus em quadratura com Júpiter, que fomenta o desejo de aproveitar a vida - só será preciso atentar para os exageros.
Esse é o resumo das previsões da semana, que você verá em detalhes a seguir. Mas não esqueça de conferir as suas previsões individuais no Horóscopo Personalizado.
Oposição de Sol com Plutão: intensidade
Vinda desde o final de semana e exata nesta terça-feira (19/7), a oposição do Sol com Plutão está ligada às várias notícias fortes que têm vindo à tona, pois estava do Mapa da Lua Nova de 28 de junho e foi reforçada pelo mapa da Lua Cheia de 13 de julho.
Nas proximidades da Lua Cheia, estourou o caso do anestesista que estuprava pacientes grávidas prestes a dar à luz, algo chocante e bem ligado a este aspecto. Também houve o forte calor na Europa, já que Plutão está relacionado a extremos.
A seguir, algumas possibilidades para você ou pessoas próximas que a oposição do Sol com Plutão traz:
- Aumento de autoritarismo.
- Potencial para abuso e excesso de poder.
- Incremento de riscos e violência.
- Temperaturas extremas e fenômenos meteorológicos com efeito destrutivo.
- Perdas coletivas ou individuais, materiais ou de outro tipo.
- Pode ser uma fase mais introspectiva, de reflexão.
- Chances de finalizações, como términos de parcerias, fases, relacionamentos ou demissões.
- Potencial de crises pessoais, em especial por relacionamentos, mas pode haver outros.
- Podem surgir temas difíceis ou incômodos. Situações que já não vêm bem podem estourar, bem como relacionamentos já desgastados e/ou abusivos. Estouram no coletivo, também.
Mercúrio também faz oposição com Plutão até terça-feira (19/7), o que tem relação com o plano mental, com mais desconfianças e pensamentos obsessivos, por exemplo.
Sol e Mercúrio, contudo, fazem um bom aspecto com Netuno, podendo indicar suavização de tensões através de meditação, conexões espirituais e empatia. Veja aqui 10 práticas guiadas para você começar hoje!
Mercúrio em Leão: opiniões acirradas
Mercúrio sai de Câncer, em que traz mais sensibilidade, na terça-feira (19/7), e ingressa em Leão, por onde transita até 4 de agosto. Com isso, as opiniões se tornam mais firmes e até enfáticas demais. Salve aqui o calendário astrológico 2022 completo.
Com Mercúrio em Leão, as pessoas mostram mais o que pensam – e algumas brigam por isso. Além disso, o plano mental se desloca para lazer, prazer, amor e criatividade, temas leoninos.
Como Mercúrio tem muito a ver com cotidiano, dê um espaço maior para o lazer mesclado ao dever, pois será uma necessidade – reforçada pelo fato de Sol entrar em Leão na próxima sexta-feira (22/7).
Ainda na sexta, começa um ótimo aspecto de Mercúrio com Júpiter, elevando os pensamentos, que vão se voltar mais para progresso, crescimento e visão mais ampla. Além de humor e brincadeira no ar!
Contudo, no domingo (24/7), Mercúrio começa a se estranhar com Marte, o que pode aumentar a chance de acidentes, discussões e irritabilidade.
Sol em Leão: confiança e vitalidade
Na sexta-feira (22), o Sol ingressa no signo de Leão. É um bom momento! Se houve turbulências durante a semana, o sol começa a se abrir.
Afinal, Leão é o domicílio do Sol, então, o trânsito deste planeta por este signo aumenta a confiança, exuberância, criatividade e o brilho pessoal!
Para quem se dedicou mais a outras pessoas, em especial à família, ou se apagou de alguma maneira (Câncer), agora é hora de dar espaço para si mesmo.
Lazer, diversão, amor, filhos e expressão são temas leoninos, que vão ficar em evidência durante cerca de um mês. Nesta fase, podemos perceber mais quem realmente somos e onde desejamos nos expressar.
Romantismo e idealismo mais evidenciados. Aproveite estes belos insights do Sol pelo seu signo de domicílio para acender sua vitalidade e autoestima!
Vênus em quadratura com Júpiter: excessos
A partir da sexta-feira (22/7), Vênus quadra Júpiter, uma combinação animada, mas que pode ser exagerada também. Há mais chance de excessos em compras, gastos, bebidas ou comida.
Muitas vezes, isso se estende às expectativas – seja em relação a um evento social, seja para quem está solteiro, a uma paquera. Assim, procure administrar o que estiver esperando de eventos e pessoas.
Diante da possibilidade de exagero em compras, pode ser melhor evitar idas a shopping centers, lojas ou compras virtuais. Há mais chance de comprar demais ou o que não se precisa.
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- Vanessa Tuleski. Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook "Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização". Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no [email protected]