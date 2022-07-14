Você costuma ter sonhos repetidos? Entenda o significado Crédito: Personare

Às vezes, os sonhos são aleatórios, únicos e nunca mais você os terá em sua vida. E outras vezes, você tem o mesmo sonho repetidamente. Será que tem algum significado? Eles querem nos dizer alguma coisa? Sim! E você deveria estar prestando mais atenção nisso.

Significado de sonhos repetidos

Imagine a seguinte situação: um pai chama a atenção de um filho e ele não ouve o conselho. A tendência é que o pai repita a lição a ser transmitida e até fale mais alto, numa tentativa urgente de que a criança escute, não é? Pois é. O inconsciente faz o mesmo na nossa vida.

E se persistimos em não captar a mensagem do sonho repetido, então o inconsciente lança sonhos carregados com uma dramaticidade maior, como estratégia para ser realmente ouvido – nos presenteia com um pesadelo.

O que fazer?

Mas, em ambos os casos, o caráter de urgência é grande, pois estamos muito provavelmente nos comportando de um jeito que não é o apropriado para o nosso atual momento. Entenda aqui a simbologia dos sonhos.

Por isso, convém desenvolver uma atitude mais consciente, madura e responsável com determinada área, relação ou situação de vida que os sonhos estão te mostrando.