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Esotérico

Você costuma ter sonhos repetidos? Entenda o significado

Mensagens do inconsciente sinalizam o que você precisa ajustar na vida
Personare

Personare

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 18:22

Você costuma ter sonhos repetidos? Entenda o significado
Você costuma ter sonhos repetidos? Entenda o significado Crédito: Personare
Às vezes, os sonhos são aleatórios, únicos e nunca mais você os terá em sua vida. E outras vezes, você tem o mesmo sonho repetidamente. Será que tem algum significado? Eles querem nos dizer alguma coisa? Sim! E você deveria estar prestando mais atenção nisso.

Significado de sonhos repetidos

Imagine a seguinte situação: um pai chama a atenção de um filho e ele não ouve o conselho. A tendência é que o pai repita a lição a ser transmitida e até fale mais alto, numa tentativa urgente de que a criança escute, não é? Pois é. O inconsciente faz o mesmo na nossa vida.
O inconsciente nos alerta por meio dos sonhos. Se a gente não presta atenção ou não entende o seu recado, ele nos enviará mais sonhos, retratando a mesma mensagem. Pode ser com cenários, pessoas e circunstâncias diferentes, embora o enredo seja o mesmo. Se não dá certo, ele repete um sonho.
E se persistimos em não captar a mensagem do sonho repetido, então o inconsciente lança sonhos carregados com uma dramaticidade maior, como estratégia para ser realmente ouvido – nos presenteia com um pesadelo.

O que fazer?

Cada caso é um caso. O processo interpretativo de sonhos é complexo. Eles não são literais ou simplesmente premonitórios. É preciso focar na linguagem metafórica do sonho, quer seja um pesadelo ou simplesmente algum que esteja se repetindo.
Mas, em ambos os casos, o caráter de urgência é grande, pois estamos muito provavelmente nos comportando de um jeito que não é o apropriado para o nosso atual momento. Entenda aqui a simbologia dos sonhos.
Por isso, convém desenvolver uma atitude mais consciente, madura e responsável com determinada área, relação ou situação de vida que os sonhos estão te mostrando.
Se precisar de ajuda para entender suas questões, o Personare tem um time de terapeutas que podem te ajudar de forma online. É só conferir aqui!
Yub Miranda: Numerólogo, astrólogo e taró[email protected]

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