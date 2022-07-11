As 9 combinações de signos mais intensas da Astrologia Crédito: Personare

Alguns encontros entre signos são quase que inevitáveis. Aquela coisa de atração à primeira vista. Algo cósmico mesmo. Você sabe quais são elas? A seguir, veja as 9 combinações de signos mais intensas da Astrologia.

Mas antes de entrar nas combinações, preste atenção: para saber se vai dar match mesmo, não basta saber o signo solar de cada pessoa. Quando o assunto é romance, existem outras partes no nosso mapa astral que podem ser mais significativas.

9 combinações de signos mais intensas

Agora que você já sabe tudo sobre match na Astrologia, vamos às mais intensas! Veja o Mapa Astral de vocês e teste todas as combinações dos signos de Vênus, Lua, Casa 5 e Casa 7. Caso dê match em uma ou mais, não deixe de testar a dica holística das combinações de signos mais intensas. Vai valer à pena!

1. TOURO + ESCORPIÃO

2. GÊMEOS + SAGITÁRIO

3. CÂNCER + ESCORPIÃO

4. ÁRIES + GÊMEOS

Dica holística: façam atividades ao ar livre, saiam pra socializar com os amigos e se divertir até perder a hora. façam atividades ao ar livre, saiam pra socializar com os amigos e se divertir até perder a hora. Contato com a natureza sempre ajuda!

5. VIRGEM + CÂNCER

6. LIBRA + SAGITÁRIO

Dica holística: se alguma coisa aí apertar, pede ajuda para o baralho. O se alguma coisa aí apertar, pede ajuda para o baralho. O Tarot do Amor tem dicas incríveis!

7. AQUÁRIO + LEÃO

Dica holística: já praticaram mindfulness? É uma prática super poderosa e pode ajudar a abrir essas cabecinhas aí. já praticaram mindfulness? É uma prática super poderosa e pode ajudar a abrir essas cabecinhas aí. Entenda o que é e como praticar mindfulness.

8. PEIXES + CÂNCER

9. LEÃO + SAGITÁRIO

Dica holística: curtam a vida juntos! Vale até ir à academia, viu?