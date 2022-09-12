Tatuagem de Iran Malfitano pode causar problema em "A Fazenda"

Tatuagem de Nossa Senhora Aparecida de Iran Malfitano pode causar treta em "A Fazenda" Crédito: Reprodução/Instagram @iran_malfitano

"A Fazenda" ainda não começou, mas o capixaba Iran Malfitano pode causar um desconforto na produção do reality show logo nos primeiros dias. Tudo graças a uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que o rapaz tem tatuada no braço direito.

Calma, vamos explicar! De acordo com o Portal RD1, a tatuagem pode causar algum problema junto à direção da Record TV, especialmente porque o dono da emissora, Edir Macedo, é evangélico - um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus - e, como todos sabem, o culto a imagens é terminantemente condenado na religião.

O portal ainda comenta que uma tatuagem com a imagem de Nossa Senhora já foi motivo de proibição no reality show, entre 2018 e 2020. Ex-funcionário da emissora paulista, e atualmente na Rede Globo, Marcos Mion revelou que era vetado de usar camisas sem manga, justamente para ocultar o desenho que tem no mesmo lugar que o ator.

Mion, inclusive, deixou claro essa posição em uma entrevista. "Agora, não poder usar camiseta por conta da Nossa Senhora que tenho no antebraço é um fato. Não tem amargura ou ingratidão da minha parte! Sempre aceitei e respeitei a decisão deles! É uma diretriz da empresa, assim como qualquer empresa tem suas crenças e pilares. Normal".

Se Iran será proibido de usar camisa de mangas curtas ou mesmo ficar sem camisa durante a atração, só o tempo irá dizer.

BOLSONARISTA

E por falar em Iran, a tatoo não foi a única polêmica envolvendo o nome do capixaba nos últimos dias. Assim que foi anunciado em "A Fazenda", fãs do programa começaram a vasculhar o perfil do ator nas redes sociais e descobriram que ele é seguidor do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, no Instagram.

Logo que foi "descoberto", alguns internautas reclamaram do capixaba. "Menos 1 voto (risos)', disparou um seguidor. Teve até quem fizesse um plano "mirabolante": "Ok, deixamos ele no programa até o 2º turno e depois despachamos", afirmou outro internauta.

Fui olhar quem o Iran Malfitano segue no instagram e... ?#AFazenda14 #ColetivaAFazenda pic.twitter.com/52gGIBKfNc — Central Reality ? #AFazenda14 (@centralreality) September 6, 2022