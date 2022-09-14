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Polêmica real

Homem diz ser legítimo herdeiro do rei Charles III e pede exame de DNA

Simon Dorante-Day, de 56 anos, está na justiça tentando comprovar a paternidade desde antes do falecimento de Elizabeth II
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 16:52

Simon Dorante-Day afirma ser o legítimo Príncipe de Gales alegando ser
Simon Dorante-Day afirma ser o legítimo Príncipe de Gales alegando ser "filho escondido" do rei Charles III e da atual rainha consorte Crédito: Facebook/ Simon Charles Dorante-Day
Simon Dorante-Day, de 56 anos, afirma ser filho legitimo do atual rei Charles III, de 73 anos. Segundo o portal Terra, o homem de Queensland, na Austrália, está na justiça tentando comprovar a paternidade desde antes do falecimento de Elizabeth II, chegando a pedir por um novo exame de DNA para comprovar definitivamente que é o real Príncipe de Gales.
Em entrevista à News7, Simon alega ser um “filho escondido” do rei com Camilla Parker Bowles, atual rainha consorte, e que não desistiu de comprovar isso. Segundo ele, o rei Charles III nunca respondeu seus pedidos de testes de DNA e a nomeação de William como novo Príncipe de Gales o irritou, pois Simon se considera o filho mais velho do monarca, tornando-se prioridade na linha de sucessão.
"É difícil não considerar Charles nomeando William o príncipe de Gales como algo além de um chute na cara. Não quero me sentir assim, mas eu me sinto. Só acho que o mínimo que Charles pode fazer é me dar uma resposta - me reconhecer. Ele dá a William um título assim, bem, onde está minha resposta? Cadê meu teste de DNA? Se você não é meu pai, então prove que não é", afirmou Simon, dizendo ainda que Charles já conseguiu tudo o que queria e que agora seria a sua vez.

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