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Polêmica

Claudia Leitte é criticada por foto de abajur no formato de arma sobre uma bíblia

Após as críticas, Claudia deletou o vídeo e postou um texto explicando que sua publicação não teve nenhuma conotação política
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 12:38

Claudia Leitte é criticada por foto de abajur no formato de arma
Claudia Leitte é criticada por foto de abajur no formato de arma Crédito: Reprodução/Instagram/@claudialeitte
Claudia Leitte esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 14. A repercussão se deve a um post da cantora, em que ela mostra um abajur no formato de arma sobre uma bíblia, na sua casa.
Internautas associaram a gravação a um possível posicionamento político, e compararam a cantora a Ivete Sangalo, que recentemente fez um discurso contra armas no Rock in Rio. Após as críticas, Claudia deletou o vídeo e postou um texto explicando que sua publicação não teve nenhuma conotação política.
"Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos. Marquei o meu amigo que me deu o livro que mostrei no vídeo como sinal de gratidão. Nada além disso. Não passou pela minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram a mim", escreveu.
Claudia ainda explicou que o objeto fazia sentido para ela: "usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo", afirmou.

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