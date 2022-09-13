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Leonardo DiCaprio vive affair com Gigi Hadid e contraria regra dos 25 anos

O ator e a modelo de 27 anos estão ‘se conhecendo melhor’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 09:46

Leonardo DiCaprio vive affair com Gigi Hadid
Leonardo DiCaprio vive affair com Gigi Hadid Crédito: Reprodução/FramePhoto/Folhapress/Instagram/@gigihaddid
Leonardo DiCaprio está quebrando, pela primeira vez, o padrão de namorar mulheres de até 25 anos. Fontes disseram à revista People que o ator vive um affair com a modelo Gigi Hadid, 27.
Essa preferência do ator virou meme nas redes sociais quando o término de seu relacionamento com Camila Morrone foi anunciado. Após essa separação, Leonardo e Gigi foram vistos saindo com grupos de pessoas há algumas semanas.
As fontes ouvidas pela People disseram que eles estão se conhecendo melhor e que ainda não estão namorando. Hadid se separou em outubro do ano passado do cantor e compositor Zayn Malik, 29, com quem compartilha a filha Khai, 2.
Já DiCaprio e Morrone terminaram oficialmente no fim de agosto, após quatro anos juntos, mas o ex-casal não era visto junto desde o fim de semana de 4 de julho. Eles estavam andando pela praia com seus cachorros, em Malibu, na Califórnia. Cerca de dois meses depois os sinais de tensão começaram a aparecer.

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