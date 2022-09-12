Anitta afirma que nunca mais se apresentará no Rock In Rio

Anitta usou suas redes sociais para afirmar que nunca mais se apresentará no Rock In Rio Crédito: Instagram/ @anitta

A cantora Anitta usou o Twitter para desabafar sobre o Rock In Rio 2022. O forte desabafo foi visto como uma alfinetada pelos fãs. Afinal, a Poderosa agradeceu a si mesma pela adesão do funk no evento e garantiu que não coloca mais os pés na edição brasileira do festival.

Anitta começou a série de tweets falando de sua ausência nas redes. Bom dia a todes... eu estou perdidinha no tempo achando que hoje era domingo ainda. Ando completamente fora das redes sociais por motivos meus mesmo... mas minha equipe avisou que vocês andam sentindo minha falta aqui e vim mandar um beijinho", declarou.

Bom dia a todes .. eu tô perdidinha no tempo achando que hoje era domingo ainda. ando completamente fora das redes sociais por motivos meus mesmo... mas minha equipe avisou que vocês andam sentindo minha falta aqui e vim mandar um beijinho — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

Em seguida, deu a entender que falava sobre o final do Rock In Rio após duas semanas com vários shows de funk no line-up. "Também me situaram que hoje é segunnnnda. Então agora que já acabou de fato e não tem mais outra semana... para não deixar ninguém de fora... vim mandar o meu DE NADA", disse na postagem e em seguida publicou um vídeo mandando seu de nada ao público.

Também me situaram que hoje é segunnnnda. Então agora que já acabou de fato e não tem mais outra semana... pra não deixar ninguém de fora.. vim mandar o meu DE NADA — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

Os fãs da brasileira, entenderam a sequência de posts como uma indireta a Ludmilla, que se apresentou nesta edição do Rock In Rio, visto que Anitta foi uma das primeiras do gênero a se apresentar no festival. Porém tudo foi negado pela Malandra, que afirmou não estar mandando indireta para nenhum artista.

"Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande pra conseguir o devido respeito ao funk. Nao tem nada a ver com uma pessoa específico. Hoje peguei o cel e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que toda aquela briga extremamente", postou.

Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande pra conseguir o devido respeito ao funk. Nao tem nada a ver com uma pessoa específico. Hoje peguei o cel e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que toda aquela briga extremamente — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

Anitta, que se apresentou na edição brasileira de 2019 e na de Portugal neste ano, ficou de fora deste último Rock in Rio. Em meio à polêmica de que o desabafo seria uma indireta, Anitta disse que nunca mais pisa no evento e explicou que o motivo é a forma desproporcional que artistas brasileiros são tratados pela produção em relação aos gringos.

"Eu JAMAIS mandaria indireta para nenhuma pessoa do funk. Se você acompanhasse meu trabalho veria eu dizendo em entrevista que só fui ao RIR em portugal pq sei que os portugueses estavam esperando há muito tempo e ficariam chateados se eu nao fosse. Eu não piso neste festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor por colocar a gente lá e a gente que se humilhe a qualquer condição deles pra dar tudo certo pros estrangeiros. Meu papel eu cumpri e estou feliz pelo fato de que eles tiveram que engolir o funk no fim das contas. Só esperei o último dia pra falar sobre pq sabia que ainda vinha muito".

Meu amore... eu JAMAIS mandaria indireta para nenhuma pessoa do funk. Se você acompanhasse meu trabalho veria eu dizendo em entrevista que só fui ao RIR em portugal pq sei que os portugueses estavam esperando há muito tempo e ficariam chateados se eu nao fosse. Eu não piso neste — Anitta (@Anitta) September 12, 2022