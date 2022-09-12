Patrícia Poeta relembra cirurgia de emergência: 'Não estaria aqui hoje'

Em setembro de 2021, Patrícia Poeta passou por uma cirurgia de emergência nas amígdalas, após uma grave inflamação na garganta que a deixou em risco de morte. No último domingo, 11, um ano após o episódio, a jornalista celebrou a cura em uma publicação especial no Instagram.
"Viva a vida! Sim, há exatamente um ano, tomei um susto e fui operada às pressas. Por muito pouco, não estaria aqui hoje", iniciou na legenda.
A jornalista, ainda, refletiu sobre a importância de viver intensamente. "Isso me fez ver a vida, cada vez mais, na sua essência. E a celebrar cada conquista, cada dia, cada momento." Por fim, destacou a saúde como a essência da vida: "Saúde, saúde, saúde... sempre. O resto a gente corre atrás."
Em julho deste ano, Patrícia Poeta revelou ter sido diagnosticada com endometriose, doença crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva.
"Descobri recentemente que tenho endometriose, mas não operei ainda. Às vezes, as mulheres demoram 40 anos para descobrir, que foi o meu caso. Às vezes é uma dor insuportável", relatou durante o Encontro.