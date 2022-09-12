Patrícia Poeta relembra cirurgia de emergência: 'Não estaria aqui hoje'

Patrícia Poeta relembra cirurgia de emergência Crédito: Rede Globo

Em setembro de 2021, Patrícia Poeta passou por uma cirurgia de emergência nas amígdalas, após uma grave inflamação na garganta que a deixou em risco de morte. No último domingo, 11, um ano após o episódio, a jornalista celebrou a cura em uma publicação especial no Instagram.

"Viva a vida! Sim, há exatamente um ano, tomei um susto e fui operada às pressas. Por muito pouco, não estaria aqui hoje", iniciou na legenda.

A jornalista, ainda, refletiu sobre a importância de viver intensamente. "Isso me fez ver a vida, cada vez mais, na sua essência. E a celebrar cada conquista, cada dia, cada momento." Por fim, destacou a saúde como a essência da vida: "Saúde, saúde, saúde... sempre. O resto a gente corre atrás."

Em julho deste ano, Patrícia Poeta revelou ter sido diagnosticada com endometriose, doença crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva.