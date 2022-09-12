Ellen Jabour diz não ter destratado Pequena Lo no Rock in Rio

Pequena Lo e Ellen Jabor entraram em conflito durante o Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram

E o B.O. "correu solto" no último fim de semana do Rock In Rio. Após a influenciadora digital Pequena Lo dizer que foi destratada pela modelo Ellen Jabour durante o evento no Rio de Janeiro, a ex-SBT resolveu usar as redes sociais para dar a sua versão dos fatos.

"Tudo não passou de um grande equívoco por conta do som alto do evento. Sou de paz, sempre respeitei todos a minha volta sem distinções, tinha espaço suficiente pra todo mundo ali e eu estava 100% interessada em assistir ao show em harmonia com todos, como sempre faço. Acho que o que ocorreu ali foi um grande equívoco, talvez até devido a música alta, acho que fui mal interpretada. No meio de um show, me perguntaram se ela podia estacionar a motinho ali aonde eu estava com o meu grupo. Eu achei que ela não tinha visto que eu estava junto com o grupo do meu lado direito e falei: ‘Claro, com certeza! Mas você se importa de estacionar ela aqui do meu lado esquerdo? É que eu estou junto com esse grupinho aqui", contou a loira nas redes sociais.

A modelo, no mesmo post, continuou falando: "Me sinto profundamente magoada de ter sido acusada de coisas que estariam longe dos meus pensamentos de fazer propositalmente. E lamento muito que a Pequena Lo tenha se sentido assim. Estou há mais de 20 anos na mídia e todo mundo sabe que eu não sou de arrumar confusão e que, inclusive, sempre que posso participo de campanhas que ajudam a trazer educação, respeito e conscientização para temas importantes da nossa sociedade. Uma dessas campanhas, por exemplo, foi sobre como tratar pessoas com nanismo com a minha amiga Rebeca Costa. Quem me conhece sabe que eu não faria isso. Não é o meu perfil”, finalizou.

ENTENDA O CASO

No último final de semana, Pequena Lo, que faz uso de uma moto para se locomover, reclamou da atitude de Ellen, que teria feito "cara feia" para ela após a influenciadora (que sofre de uma síndrome nos ossos que afetaram seu desenvolvimento físico) pedir para estacionar seu meio de locomoção ao lado de Ellen Jabour em um espaço VIP do Rock in Rio.

Segundo o portal UOL, o clima chato teria acontecido após Lo ter concluído seus compromissos profissionais e foi convidada para a área VIP do festival de música. "O olhar dela a gente percebe que foi capacitista. Eu não estava sozinha nessa. Tinham várias pessoas ao meu redor. A galera viu o quanto ela foi grossa e eu não postei pra biscoitar, ter dó, não foi mimimi. Foi pra mostrar que cada dia que passa ninguém é melhor que ninguém. O mínimo é o respeito em todos os lugares", desabafou.