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Rock in Rio

No Rock in Rio, Camila Cabello faz baile funk com DJ Biel

Apresentação da cantora teve coreografias precisas e cenário grandioso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 09:06

Show da cantora Camila Cabello no Rock in Rio 2022
Show da cantora Camila Cabello no Rock in Rio 2022 Crédito: Marcelo Fonseca/Folhapress
Camila Cabello veio com Señorita logo de abertura, usando um de seus maiores hits, no show realizado no Rock in Rio na noite do sábado, 10. Havia um cenário enorme, com uma escada larga de muitos degraus e muitos dançarinos.
A cantora, cubana de nascimento, disse ser "meia brasileira" em bom português e cantou Bad Kind of Butterflies.
Antes de fazer Used do This, ela se sentou ao teclado, colocado muito perto da chuva, e conversou com o público. Disse que amava a comida, a cultura e a música brasileira, e que achava o povo brasileiro o melhor do mundo.
As luzes então se apagaram para ela cantar Never Be The Same, com uma guitarra meio cenográfica e, na sequência, Psychofreak, sempre entre muitos dançarinos, que mostravam uma coreografia precisa.
A chuva apertou ainda mais e afugentou parte do público. Shameless ganhou remix com um funk carioca. As dancinhas a la TikTok eram usadas o tempo todo, mas, ao contrário de algumas suspeitas de playback, não dá para afirmar 100% que Camila fez como Justin Bieber, usando o recurso de quem não quer se arriscar a cantar de verdade.
Ela cantava de verdade, ao menos a maior parte do tempo. Mas talvez o melhor momento do show tenha sido com o funk que DJ Biel do Furduncinho levou ao palco.
Por um instante, o show de Camila se tornou um baile que voltou a animar a plateia.

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