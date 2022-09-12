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Rock in Rio

Dua Lipa encerra Rock in Rio 2022 com show dançante e cheio de cores

Uma das atrações mais esperadas, artista britânica foi a última a se apresentar nesta edição do festival
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 08:22

Show da cantora Dua Lipa, no Palco Mundo, durante o quarto dia do segundo final de semana do festival Rock in Rio, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro
Show da cantora Dua Lipa, no palco Mundo, durante o quarto dia do segundo final de semana do festival Rock in Rio, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Ao som de 'Physical', Dua Lipa subiu ao Palco Mundo neste domingo, 11, para a última noite do Rock in Rio. Um dos mais concorridos da edição, o show da cantora britânica foi o responsável por encerrar o festival este ano. Apesar do atraso, ela honrou a missão e apresentou o melhor do pop em um espetáculo de cores, luzes e hits.
No setlist, a artista trouxe os sucessos de 'Future Nostalgia', álbum lançado em plena pandemia e que reimagina a música disco dos anos 70 e 80, com letras pessoais que falam de amores, paixões e dilemas de uma jovem adulta. Na última quinta-feira, 8, mais de 30 mil pessoas puderam ter um gostinho do que seria o show na Cidade do Rock, já que a cantora também apresentou sua turnê em São Paulo.
A prévia gerou altas expectativas, que foram prontamente atendidas neste domingo. Dua fez uma plateia estimada de 100 mil pessoas cantar a plenos pulmões todas as músicas. Além do segundo disco, ela também trouxe duas canções do primeiro álbum, 'New Rules' e 'Be the One', e as parcerias com Elton John ('Cold Heart'), Calvin Harris ('One Kiss') e Angèle ('Fever').
Tudo foi milimetricamente pensado. Da escolha das músicas às trocas de figurino - quatro, ao todo. No palco, ela brincou com as cores e não dispensou o brilho. A performance foi complementada pelos bailarinos, que garantiram um show à parte com coreografias perfeitamente ensaiadas. Carismática, Dua interagiu com o público e arriscou o português com 'obrigado' e 'gatinhos e gatinhas'.
Para o fechamento, Dua Lipa reservou o seu grande sucesso 'Don't Start Now'. A música, que estourou no Brasil em meados de 2020 e ocupou o ranking das mais ouvidas, foi acompanhada por uma plateia entusiasmada. As luzes se apagaram e os fogos de artifício anunciaram, enfim, a conclusão do Rock in Rio 2022.

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