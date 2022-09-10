Ex-BBB Lucas Bissoli é assaltado, reage e quase é atropelado em São Paulo

O capixaba e ex-BBB Lucas Bissoli Crédito: Instagram/@bissolilucas

Lucas Bissoli passou por um perrengue na última sexta-feira (9), em São Paulo. O capixaba foi assaltado quando ia para academia e reagiu, correndo atrás do ladrão, e quase foi atropelado. Ele contou o ocorrido nos stories do Instagram.

"Cara, que situação. Acabei de ser assaltado. Estava indo para a academia, normal. Uma senhorinha pediu para tirar foto comigo e eu não estava mexendo no celular. Quando eu fui abraçar ela para tirar a foto, passou um maluco de bike e pegou meu celular", começou.

No relato, ele conta que chegou a pular por capô de carro, correndo o risco de quase ser atropelado.

"Eu fui atrás do cara, saí correndo e ele quase caiu. Foi para o meio da ciclovia e eu fui atrás dele pela rua, pulei por capô de carro. Corri atrás dele até o final da [Avenida] Faria Lima", emendou.

No vídeo, o Barão da Piscadinha reconheceu que foi errado correr atrás do bandido. "Poderia ter sido até atropelado ou o assaltante ter reagido de uma forma violenta. Enfim, lições do dia. Não façam o que eu fiz e tenham um seguro de celular, porque agora vou ter que tirar do meu bolso outro. Que situação", concluiu.