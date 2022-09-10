Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ex-BBB Lucas Bissoli é assaltado, reage e quase é atropelado em São Paulo

"Corri atrás dele até o final da [Avenida] Faria Lima", disse o capixaba, que reconheceu ter sido errado ir atrás do bandido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 12:41

O capixaba e ex-BBB Lucas Bissoli
O capixaba e ex-BBB Lucas Bissoli Crédito: Instagram/@bissolilucas
Lucas Bissoli passou por um perrengue na última sexta-feira (9), em São Paulo. O capixaba foi assaltado quando ia para academia e reagiu, correndo atrás do ladrão, e quase foi atropelado. Ele contou o ocorrido nos stories do Instagram.
"Cara, que situação. Acabei de ser assaltado. Estava indo para a academia, normal. Uma senhorinha pediu para tirar foto comigo e eu não estava mexendo no celular. Quando eu fui abraçar ela para tirar a foto, passou um maluco de bike e pegou meu celular", começou.
No relato, ele conta que chegou a pular por capô de carro, correndo o risco de quase ser atropelado.
"Eu fui atrás do cara, saí correndo e ele quase caiu. Foi para o meio da ciclovia e eu fui atrás dele pela rua, pulei por capô de carro. Corri atrás dele até o final da [Avenida] Faria Lima", emendou.
No vídeo, o Barão da Piscadinha reconheceu que foi errado correr atrás do bandido. "Poderia ter sido até atropelado ou o assaltante ter reagido de uma forma violenta. Enfim, lições do dia. Não façam o que eu fiz e tenham um seguro de celular, porque agora vou ter que tirar do meu bolso outro. Que situação", concluiu.

Veja Também

"Vai casar?", diz avô de Lucas Bissoli para Eslovênia no Espírito Santo

Lucas Bissoli reúne amigos numa festa em mansão de Vila Velha

Lucas Bissoli conhece os pais de Eslovênia em Pernambuco: "Aprovadíssimo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados