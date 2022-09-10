Jovem dorme no Parque Olímpico para ver Bieber sem pagar ingresso no Rock in Rio

Rock In Rio: Jovem diz que dormiu no Parque Olímpico para assistir Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagra

O jovem Kadu Schons, 17, viralizou na internet ao revelar que passou a noite escondido na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, para assistir ao show de Justin Bieber, no último domingo, 4, sem pagar pelo ingresso do Rock In Rio. O vídeo contando sua experiência, por meio de imagens que seguem uma sequência cronológica, já bateu 4,9 milhões de visualizações no TikTok. Ele descreveu o plano como o "melhor dia da vida".

"E eu que dormi escondido no Rock In Rio um dia antes do show do Justin porque estava sem ingresso", escreveu o rapaz, na última quarta-feira, 7.

Kadu passou a noite anterior no festival, com a entrada devidamente paga, mas queria mesmo era estar no dia seguinte para ver o astro pop.

O jovem mostrou se escondendo atrás de banheiros químicos e fugindo de seguranças. Ele também compartilhou uma conversa com um amigo que iria ao show do cantor canadense. Nas mensagens, Kadu pede roupas e perfume porque não tinha como tomar banho. "Pedi para um amigo trazer umas roupas porque estava todo sujo", contou.

Ao final do vídeo, ele aparece feliz da vida curtindo o show de Justin Bieber: "Está maluco... Não ia perder esse show por nada "

Seguidores de Kadu Schons perguntaram como ele driblou a segurança do evento, a fome e o cansaço, mas ele disse que dará detalhes do "perrengue" após o fim do festival.

"Seis horas sem bateria e sem contato com ninguém, e um frio. Mas depois de 10 horas de missão deu certo", respondeu ele. "Falo tudo dia 12", emendou o jovem em resposta a outro internauta.

Com toda a repercussão, Kadu publicou um novo vídeo aconselhando os seguidores a não repetir a sua "experiência" para assistir aos shows no Rock In Rio. "Estou ligado na maldade de vocês, hein. Rapaziada, não faz isso. Já vou falando para vocês. Você que está interessado e falando: 'Pô, videozinho maneiro', 'irado, mané', 'fez história'. Rapaziada, não foi mil maravilhas, não. O bagulho foi doido", falou.