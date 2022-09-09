Novidades da moda: coleção inspirada no Rock in Rio e joias atemporais

Tons vibrantes marcam a cartela de cores da coleção de verão da Arezzo Crédito: Divulgação

A celebração da música "tá on" no Brasil. E para a festa no Rock in Rio, a Chilli Beans se uniu ao festival de música para criar uma coleção especial composta por 19 peças, entre óculos de sol, armações de grau e relógios. Os modelos chegam com detalhes como caveiras, metais, guitarras e padronagens moldados às hastes. Entre as novidades da moda, tem ainda o lançamento de verão da Arezzo e as novas joias da designer Ivana Izoton, inspiradas na geometria. Confira.

ESPÍRITO ROCK

Peças exclusivas inspiradas nos clássicos e na diversidade do festival de música Crédito: Divulgação

Com os pilares de moda e música fortemente presentes em seu universo, a Chilli Beans se une ao Rock in Rio para criar uma coleção cheia de referências ao espírito rock das melhores eras, como Glam, Heavy Metal, Punk, Grunge e Pop, aliado às novidades como Rap, Trap, Funk e Nova MPB, com muita atitude.

A coleção limitada traz modelos com referências únicas para esta edição, com detalhes como caveiras, metais, guitarras e padronagens moldados às hastes. Entre os destaques, estão os modelos da era Glam Rock, com óculos retangulares, referência ao estilo do início dos anos 70, e a era POP, representada pelas lentes coloridas e aros pequenos, que dominavam os rostos da geração dos anos 2000, trazendo uma tendência vintage e descolada. O brilho e o formato hexagonal também fazem referências aos looks das divas pop.

O BRILHO DO VERÃO

Tons vibrantes marcam a cartela de cores da coleção de verão Crédito: Divulgação

A coleção Verão 23 da Arezzo aposta nas plataformas, que brilharam nas passarelas das últimas semanas de moda. Saltos meia pata e sapatos boneca também são revisitados com um ar de modernidade. Nos materiais, há muito brilho, strass, e o metal shine, o metalizado com efeito glitter, elementos que geram uma atmosfera super alto astral.

Para garantir os sapatos que serão desejo neste verão a marca traz o salto geométrico que além de cool confere estabilidade e conforto ao caminhar. Já a gladiadora aparece com tiras mais finas, permitindo muitas formas de usar, diversas amarrações, possibilidades de expandir o sapato muito além dos pés, subindo para as pernas, até acima dos joelhos de uma forma sexy e que explore a beleza das pernas das mulheres.

GEOMETRIA COMO INSPIRAÇÃO

Destaque para o colar feito em ouro amarelo e diamantes Crédito: Divulgação Igor Calvi

A designer de joias Ivana Izoton lança novas peças da coleção Pura Geometria, com a geometria - em especial a forma triangular - como fonte de inspiração. Reforçando o seu traço minimalista, a designer criou brincos e colares em ouro 18k, formando composições delicadas e marcantes, unindo metal, diamantes e pérolas nos tons rosa e dourado.

E para compor com as pulseiras de pérolas com fecho-pingente mosquetão - uma das assinaturas da designer - berloques colecionáveis em prata 950. Destaque para o colar feito em ouro amarelo e diamantes e para os brincos com uma proposta mais festiva, feitos em ouro amarelo e ouro branco com diamante brancos.

FÃS DE BASQUETE

Coleção-cápsula inédita para os fãs brasileiros da maior liga de basquete do mundo Crédito: Divulgação

A Reserva se uniu à NBA para lançar uma coleção-cápsula inédita para os fãs brasileiros da maior liga de basquete do mundo. Com entrada em lojas selecionadas e no e-commerce, a colaboração traz peças adulto e infantil dos times Chicago Bulls, Los Angeles Lakers e New York Knicks, além da linha NBA.

Com estilo vintage, os modelos são inspirados no universo college e nos anos 90, com opções de t-shirts, agasalhos em moletom, helanca e tactel, além de jaquetas bomber em feltro e tricôs. A coleção faz também uma brincadeira divertida com a logo da liga e o mascote da marca carioca, trazendo o pica-pau icônico em recriações com identidade desenvolvida exclusivamente. Com os nomes de Reserva Bulls, Reserva Knicks e Reserva Lakers, o lançamento traz os três times icônicos reinterpretados em peças que ganham ares de Chicago, New York e Los Angeles.

CONFORTO

Os novos estilos de roupas íntimas oferece conforto sem fios com suporte inovador Crédito: Divulgação

A Calvin Klein apresenta as novas roupas íntimas e jeans, com uma coleção projetada para a praticidade do dia a dia e atualizada para as necessidades do agora. Talentos mundias como Michaela Jaé Rodriguez, Dominic Fike, Jennie, Chloë Sevigny, Lila Moss estrelam a campanha.

Os novos estilos de roupas íntimas oferece conforto sem fios com suporte inovador em um tricô sem costura, ambos feitos com uma mistura de materiais reciclados. As novas silhuetas oferecem novos tons e cortes. Elas são feitas com fibras de origem mais sustentável. Os jeans canalizam o espírito jovem dos anos 90 e são elevados com detalhes utilitários, texturas dinâmicas e proporções atualizadas, trazendo uma evolução do designer jeans original.

MALHAR COM ESTILO

Alguns conjuntos possuem detalhes geométricos e costuras na região da silhueta que valorizam o corpo Crédito: Divulgação

A Água Azul se uniu a RK by Rafa Kalimann para criar uma coleção de roupas para malhar. Com o tema Classic Woman, a novidade foi desenvolvida pensando em manter o conforto, com modelos mais básicos, e tons clássicos, para trazer versatilidade e demonstrar as várias versões que existem dentro de uma mesma mulher.

A coleção é composta por calça legging, shorts, top, colete e camisão. E as peças estão disponíveis nas cores preto, branco, off-white, bege e caramelo. Alguns conjuntos possuem detalhes geométricos e costuras na região da silhueta que valorizam o corpo, além de um mix de cores que facilita a combinação com outras peças. A modelagem é ideal para quem busca conforto e segurança, com tecidos que sustentam o busto e não ficam transparentes.

PASSADO E PRESENTE

A lona especial, a costura reforçada e o solado de aspecto vintage em borracha que garante conforto Crédito: Divulgação

Projetado nos anos 70 como uma peça premium no catálogo da Converse, o tênis Chuck 70 resgata detalhes icônicos do Chuck Taylor All Star, primeira criação da marca, e tem seu lançamento com matérias-primas atualizadas proporcionando a evolução no design. A lona especial, a costura reforçada e o solado de aspecto vintage em borracha que garante conforto são elementos que tornam o par único na moda.

De estilo irreverente e atemporal, o novo modelo confunde os olhares uma vez que possui todas as referências dos clássicos, porém de forma distorcida. O famoso patch de estrela na lateral do calçado tem aparência dividida e a lingueta é levemente alongada, junto da lona de diferentes gramaturas na parte superior do modelo, dão toque futurista ao par.

NOVA ESTAÇÃO

A paleta de cores da coleção recebe tonalidades que se misturam entre azulados e alaranjados Crédito: Divulgação Ashua Curve & Plus Size

A Ashua Curve & Plus Size, especializada em manequins do 44 ao 58, apresenta sua coleção que dá uma amostra das tendências da virada de temporada. Neste primeiro momento, a marca se inspira nos fenômenos da natureza: o nascer e o pôr do sol. Para traduzir esse humor, a paleta de cores da coleção recebe tonalidades que se misturam entre azulados e alaranjados. Poás, tie dye e ilustrações psicodélicas aparecem em referência a vivacidade das estações calorosas.

Entusiastas de uma boa alfaiataria também encontram peças coloridas que unem sofisticação e versatilidade para transitar pelas diferentes ocasiões de uso que o dia a dia pede, uma vez que as peças permitem criar diferentes produções através de tecidos suaves, trabalhados em uma cartela de cores com tons de rosa, bege e variações de azuis, espelhando nuances do céu de primavera.

BRASILIDADE

Os calçados e acessórios foram pensados para exaltar a brasilidade Crédito: Divulgação

Irreverência e atitude dão o tom da nova fase do projeto The Real Jelly da Melissa. O intuito é celebrar a originalidade e autenticidade da marca pioneira em plasticidade de calçados há mais de 40 anos. A marca acrescenta um olhar diferenciado sobre o conceito da autenticidade: o de libertação. Para isso, exalta de maneira sexy e poderosa a brasilidade presente em seu DNA.

O lançamento conta com seis novos produtos focados na tendência de jelly shoes e na Y2K, referência aos anos 2000. Os calçados e acessórios foram pensados para exaltar a brasilidade com muita cor e originalidade, promovendo uma grande homenagem ao nosso país e toda a história que a marca construiu até aqui, com edições comemorativas.

PARA OS CORREDORES

O tênis oferece o máximo de conforto para corredores de todos os níveis Crédito: Divulgação

Um tênis versátil, cheio de estilo, tecnologia e que oferece o máximo de conforto para corredores de todos os níveis. Este é o perfil do Gel-Cumulus 24, uma das novidades da linha de performance da Asics, desenvolvido para aqueles que aproveitam a jornada do treino para se manterem em movimento.

A 24ª versão de um dos modelos mais tradicionais da marca chega ao mercado com atualizações significativas. A principal delas é a introdução do sistema de amortecimento FF Blast na entressola, que proporciona passadas mais suaves e com mais suporte, um melhor retorno de energia na corrida, e leveza para o calçado. O conforto aos pés é reforçado pela adição de gel na região do calcanhar e também pela presença da tecnologia 3D Space na parte superior da entressola. Este recurso, composto por pilares estratégicos, permite que os corredores experimentem mais conforto em áreas específicas, sem perda de estabilidade.

INSPIRAÇÃO NO HIP HOP

Disponível na cor preta, o modelo traz a essência retrô Crédito: Divulgação

A Crocs voltou no tempo para resgatar uma das maiores lendas do hip hop: o Wu-Tang Clan. Grupo clássico do rap norte-americano dos anos 1990, ele lançou hits icônicos que marcaram época e agora é a inspiração para a mais nova clog da marca, juntando o estilo atemporal da cena hip hop nova-iorquina. Disponível na cor preta, o modelo traz a essência retrô. E como todos modelos, ele é produzido com o material Croslite, uma resina inovadora que garante um calçado macio, leve e confortável. A novidade está disponível em edição limitada, do tamanho 35 ao 43.

VERÃO INFANTIL

As peças transmitem alegria, conforto e muita diversão em estampas e cores ensolaradas Crédito: Divulgação Lilica Ripilica