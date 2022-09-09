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No festival

Axl Rose, do Guns N' Roses, pede desculpa por performance no Rock in Rio

Vocalista da banda de rock postou lamentação no Twitter após a apresentação, que durou quase três horas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 17:57

Axl Rose cumprimenta fãs ao chegar em Manaus
Axl Rose  Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
O Guns N' Roses fechou o quarto dia de Rock in Rio com um show cansativo de quase três horas feito na madrugada desta sexta. Apesar da performance impecável do guitarrista Slash, a apresentação da banda foi prejudicada pelos vocais ruins de Axl Rose.
Poucos minutos após o show, Rose foi ao Twitter pedir perdão por estar mal na apresentação. "Eu quero me desculpar por estar um pouco indisposto, ainda bem que não é Covid. Eu tentei esconder minha tosse", diz.
Ele aproveitou para agradecer aos fãs e ao Rock in Rio. "Que plateia incrível", escreveu o vocalista.
Vários fãs o responderam dizendo que ele não precisava se desculpar. Mas houve também quem reclamasse do show. "Eu acho que vocês não escolheram bem a setlist. Esperávamos ouvir as músicas dos álbuns anteriores, mas não foi o que aconteceu", pontua um dos tuítes.
O Rock in Rio segue nesta sexta e no final de semana, com shows de Green Day, Coldplay e Dua Lipa.

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