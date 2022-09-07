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Billboard: Britney Spears volta ao top 10 com canção em parceria com Elton John

"Hold Me Closer" consegue alcançar a sexta colocação da disputada lista musical; Harry Styles continua no pódio pela 12ª semana seguida, com o hit "As It Was"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 17:36

"Hold Me "Hold Me Closer", parceria de Britney Spears com Elton John está nas paradas de sucesso", parceria de Britney Spears volta ao top 10 com canção em parceria com Elton John Crédito: Reprodução/Instagram @billboard
Britney Spears está voltando com tudo! A cantora de 40 anos conquistou o top 10 da Hot 100, da Billboard, após dez anos. Com "Hold Me Closer", parceria com o astro Elton John, a eterna princesinha do pop conseguiu alcançar a sexta colocação da disputada lista musical. O levantamento aponta as canções melhor ranqueadas em todo o mundo semanalmente. A número um continua sendo "As It Was", de Harry Styles, que está no pódio pela 12ª semana seguida.
A artista não entrava não entrava no top 10 da Hot 100 desde "Scream & Shout", parceria com will.i.am, de 2012. No geral, ela soma um total 14 músicas no top 10 da parada. Já Elton John, apesar de ser veterano, entrou na lista em 2021 quando emplacou "Cold Heart", em parceria com Dua Lipa. Esta é a 29ª vez que ele entra no top 10, sendo o 7º artista que mais conquistou este feito.
A semana de abertura com "Hold Me Closer" foi com 20.9 milhões em audiência de rádio, 11.1 milhões de streams e 48 mil downloads vendidos.
Lançada no fim de agosto, a releitura da faixa de Elton John marcou a primeira gravação de Britney Spears após o fim da tutela. Recentemente, ela publicou um desabafo no Instagram, em que falou sobre a relação com os filhos Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15.
"Eu dei meu melhor em tentar ser a melhor pessoa que conseguia. Ser basicamente feita de prisioneira em casas com enfermeiras. Eu espero que meus filhos entendam a razão para eu estar me revelando como qualquer mulher faria se estivesse sendo mantida por baixo dos lençóis", disse a cantora, se referindo à tutela do pai a qual foi mantida por 13 anos.
Os problemas entre Britney e os filhos começaram depois que o ex-marido dela, Kevin Federline, disse em uma entrevista ao jornal Daily Mail, que os adolescentes não queriam vê-la.

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