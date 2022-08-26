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Cultura

Britney Spears e Elton John lançam "Hold Me Closer"; ouça

Lançada nesta sexta (26), faixa em parceria com o astro britânico marca retorno da cantora americana à música após seis anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 14:25

Após seis anos, foi lançado na madrugada desta sexta-feira (26) o retorno de Britney Spears à música. A volta da princesa do pop se deu em uma parceria com Elton John, na canção "Hold Me Closer".
O cantor contou ao jornal britânico The Guardian que Britney estava muito apreensiva com todo o projeto por conta de estar sem lançamentos há muito tempo.
"Ela está longe há tanto tempo, então tem muito medo, e já foi traída tantas vezes. Nós seguramos a mão dela durante todo o processo, assegurando-lhe que tudo ia ficar bem", disse Elton.
“Isso foi ideia de Elton, e Britney é uma grande fã
Britney Spears e Elton John cantam juntos em "Hold me Closer" Crédito: Reprodução/Instagram
O artista ainda elogiou Spears por toda a sua dedicação ao projeto. "Ela cantou fantasticamente. Todo mundo disse que ela está na melhor fase. Mas eu disse, ela era brilhante quando começou, então eu acho que ela pode. E ela fez isso, e fiquei tão emocionado com o que ela fez", comentou.

DECLARAÇÃO DE AMOR

Elton John frisou ainda que espera que "Hold Me Closer" seja um grande sucesso, pois quis fazer essa declaração de amor e apoio para Britney depois de tudo o que ela passou.
"Se for um grande sucesso, e eu acho que pode ser, vai dar a ela muito mais confiança do que ela já tem e ela vai perceber que as pessoas realmente a amam, cuidam dela e querem que ela seja feliz. Isso é tudo o que qualquer pessoa em sã consciência iria querer depois de ter passado por um momento tão traumático", detalhou o astro britânico.
Ouça a seguir a música "Hold me Closer", parceria de Elton John e Britney Spears. 

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