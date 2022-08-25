Migos cancela show no Rock in Rio, e Jota Quest substitui o trio de rap na escalação

A banda Jota Quest irá tocar no dia 4 de setembro no Rock in Rio Crédito: Divulgação

O grupo de rap Migos não vai mais se apresentar no próximo Rock in Rio. O festival anunciou na tarde desta quinta (25) o cancelamento do show, que aconteceria no dia 4 de setembro, e também a escalação da banda Jota Quest como substituta.

O anúncio foi feito em meio a rumores de separação do trio de rappers de Atlanta, nos Estados Unidos, um dos principais responsáveis por popularizar o trap ao redor no mundo nos últimos anos. Segundo o Rock in Rio, o grupo não poderá vir ao Brasil "por motivos alheios à vontade do festival".

O Migos cantaria no palco Mundo, o principal do festival, e com o cancelamento o line-up também sofreu algumas mudanças. A cantora Iza, que seria a primeira a cantar neste palco, no dia 4, agora será a segunda, e o Jota Quest vai abrir a programação no espaço com o show "De Volta ao Novo", uma celebração dos 25 anos da banda mineira.

Além de Iza e Jota Quest, a cantora americana Demi Lovato e o cantor canadense Justin Bieber também farão shows no palco Mundo nesse dia. O primeiro domingo de Rock in Rio primeiro dia a ter ingressos esgotados ainda conta com shows de Matuê, Luísa Sonza com Marina Sena, Emicida e Gilberto Gil com família, estes no palco Sunset.

A saída do Migos, grupo formado pelos rappers Quavo, Offset e Takeoff, vem em meio às notícias de que o grupo estaria se separando. Isso porque Quavo e Takeoff disseram, em entrevista ao canal Rap Radar, no YouTube, que estavam trabalhando como uma dupla, sem a participação de Offset que, por sua vez, deixou de seguir os companheiros no Instagram.

O cancelamento de shows de rap em cima da hora no Rock in Rio também não é uma novidade para o festival. Em 2019, a rapper Cardi B mulher de Offset também cancelou sua apresentação no evento em cima da hora, assim como aconteceu com Jay-Z, em 2011.