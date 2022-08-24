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Curtiu o espaço HZ 360° no Festival MC? Baixe seu vídeo aqui

A galera prestigiou com força os três dias de Festival MC. Se você fez uma performance na nossa plataforma, vem ver como ficou
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 17:38

Que o Festival MC foi um sucesso, não se pode negar. Os três dias de ocupação e festa movimentou o Centro Cultural Carmélia, em Vitória. HZ também esteve presente com uma plataforma 360 registrando a performance da galera. Solteiros, em turma ou com o @, nossos HZters fizeram takes incríveis - foram mais de 620 vídeos.
Se você passou pelo espaço HZ 360º e gravou seu vídeo, é hora de baixá-lo para compartilhar nas redes. Para isso é simples, basta entrar neste link, que te leva a uma página. Achou o seu por lá, é só clicar, baixar e compartilhar onde quiser. Abaixo você vê alguns exemplos de como ficaram. 

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