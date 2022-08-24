Curtiu o espaço HZ 360° no Festival MC? Baixe seu vídeo aqui

Que o Festival MC foi um sucesso, não se pode negar. Os três dias de ocupação e festa movimentou o Centro Cultural Carmélia, em Vitória. HZ também esteve presente com uma plataforma 360 registrando a performance da galera. Solteiros, em turma ou com o @, nossos HZters fizeram takes incríveis - foram mais de 620 vídeos.
Se você passou pelo espaço HZ 360º e gravou seu vídeo, é hora de baixá-lo para compartilhar nas redes. Para isso é simples, basta entrar neste link, que te leva a uma página. Achou o seu por lá, é só clicar, baixar e compartilhar onde quiser. Abaixo você vê alguns exemplos de como ficaram.