De cera quente a luzes, HZ traz 3 terapias para fazer e relaxar em Vitória

O que você faz na hora de relaxar? Há quem leia livros, outros vão à praia, uns assistem filmes ou até fazem uma massagem tradicional. Mas apesar desses modos convencionais de relaxamento, existem algumas terapias que vem ganhando adeptos no Espírito Santo.

Um desses exemplos é a candle therapy, ou terapia da vela, que consiste em uma técnica com cera vegetal aquecida. O procedimento veio dos Estados Unidos e visa o relaxamento profundo, bem como a hidratação da pele. Em Vitória, é possível passar pela experiência investindo R$ 188.

“Nós pensamos em trazer essa técnica para o Espírito Santo para que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer essa terapia que é essencial para o rejuvenescimento. Ela ajuda na revitalização do corpo, além de trazer resultados para a saúde”, disse a empresária Juliany Pelissari.

A candle therapy, ou terapia com vela, consiste em uma técnica com cera vegetal aquecida Crédito: Rodrigo Gavini

A consultora Fabíola Saquetto contou que ficou com receio de se queimar ao fazer a terapia com vela pela primeira vez. Mas, segundo ela, a sensação foi outra e proporcionou um relaxamento para além do corpo físico, mas da mente. Hoje em dia, ela é uma cliente fiel da massagem.

“Eu tinha um certo medo de me queimar, mas eu era curiosa sobre essa terapia. E quando eu fiz, logo vi que não queima e ainda me traz uma sensação extremamente relaxante. Parece que eu não relaxei só o corpo, mas também a mente. Faço sempre que posso”, revelou Fabíola.

MASSAGEM INDIANA

Outra massagem que causa certa “estranheza” das pessoas é a massagem indiana chamada Ayurvédica. Um dos momentos dessa terapia é realizado utilizando os pés sobre a pessoa, como se estivesse pisando sobre ela. Apesar de parecer radical, a terapeuta Suzy Queiroz conta que utiliza um banco na hora do procedimento para aliviar o peso do corpo.

A terapia indiana Ayurvédica impressiona com as técnicas "inusitadas" da massagem Crédito: Rodrigo Gavini

“As pessoas acham que vão sentir dores e que será desconfortável, mas muita gente decide fazer essa massagem por curiosidade. Nós fazemos a Ayurvédica com o auxílio de um banco para equilibrar o peso do nosso corpo em cima do cliente. A terapia não machuca, a nossa única preocupação é se o cliente está confortável”, frisou Suzy.

Vale lembrar que a Ayuverda é quase um estilo de vida, chegando até a ter dieta detox para ajudar a conquistar uma vida longa e saudável, com o objetivo de nos tornarmos frutíferos e alcançarmos nossas metas, atingindo a realização pessoal. Para saber mais detalhes da Dieta Ayurveda, basta clicar aqui.

TERAPIA COM LUZES

No mesmo estilo de pregar o equilíbrio mental e físico, existe a cromoterapia. Usada até para curar doenças, essa terapia ajuda também no relaxamento por meio das cores. Considerada como uma terapia complementar, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a prática desde 1976. Nela, cada cor possui uma função específica ligada ao chacra. Cada sessão custa em média R$ 100.

“Cada cor tem uma função, algumas são estimulantes, outras mais calmantes. As cores são trabalhadas de acordo com as necessidades de cada pessoa. Por exemplo, as cores quentes são mais voltadas a energia e a vitalidade, já as frias lidam mais com a ansiedade e a insônia. Elas vão de acordo com os chacras”, disse a massoterapeuta Natalie Almeida.

A cromoterapia é uma terapia complementar que utiliza as cores Crédito: Rodrigo Gavini