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Detox Ayurveda: o que é e como começar

Entenda tudo sobre como funciona o Detox Ayurveda e conheça os passos para eliminar as toxinas acumuladas no seu organismo
Personare

Personare

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 06:00

Detox Ayurveda: o que é e como começar
Detox Ayurveda: o que é e como começar Crédito: Personare
O detox Ayurveda é super importante quando você sente que saiu do estado natural ou de equilíbrio. Isso porque influências externas podem interferir no corpo interno e, com isso, você pode desenvolver toxinas.
Para o Ayurveda, o detox dessas toxinas (ou melhor, biotoxinas!) têm nome: ama. Essas toxinas se acumulam ao longo do tempo por um organismo que, por alguma questão, não está conseguindo digeri-la.
Por isso, a desintoxicação pela Ayurveda deve ocorrer regularmente para eliminação dessas toxinas do nosso ser para que retorne ao estado natural de bem-estar e saúde.
Na visão da medicina indiana Ayurveda (entenda o que é aqui) existe um sistema de cura. Segundo as escrituras sagradas escritas há milhares de anos atrás, os Vedas, o organismo saudável é um ser em equilíbrio, seja no corpo físico, energético, mental e espiritual.

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COMO COMEÇAR O DETOX AYURVEDA?

Uma boa digestão é sinônimo de saúde. Cada pessoa precisa de um processo de desintoxicação individualizado, onde a duração e intensidade dependerão do nível de toxinas em cada paciente.

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PRIMEIRO PASSO DO DETOX AYURVEDA

Geralmente, o primeiro passo dentro desse universo ayurvédico, é a digestão das toxinas, ou seja, devolver a capacidade de digestão regular para o organismo. Porém, não é uma dieta, rotina e tratamentos igual para todos.
Nós somos diferentes e cada pessoa tem sua individualidade, queixas pessoais, carga genética e karmas de outras vidas. Os objetivos do Detox Ayurveda vão muito além da redução de peso ou resultados no corpo físico, pois a ideia maior está na limpeza profunda do sistema digestivo, de todos os srotas (canais) e dhatus (tecidos) do corpo, restaurando o estado natural de nosso metabolismo individual.
As recomendações: rotina diária, alimentação, rotina do sono, chás, meditação, yoga ou exercício físico e tratamentos ayurvédicos que vão intensificar esse processo.
Que a nossa cura seja a cura do mundo.
Deborah Ocampo: Terapeuta Ayurveda especializada nos tratamentos ayurvédicos. Instrutora e praticante de Yoga. Graduando em nutriçã[email protected]

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