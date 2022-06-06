Detox Ayurveda: o que é e como começar Crédito: Personare

O detox Ayurveda é super importante quando você sente que saiu do estado natural ou de equilíbrio. Isso porque influências externas podem interferir no corpo interno e, com isso, você pode desenvolver toxinas.

Para o Ayurveda, o detox dessas toxinas (ou melhor, biotoxinas!) têm nome: ama. Essas toxinas se acumulam ao longo do tempo por um organismo que, por alguma questão, não está conseguindo digeri-la.

Por isso, a desintoxicação pela Ayurveda deve ocorrer regularmente para eliminação dessas toxinas do nosso ser para que retorne ao estado natural de bem-estar e saúde.

COMO COMEÇAR O DETOX AYURVEDA?

Procure evitar alimentos com agrotóxicos, ultraprocessados e refinados, metais pesados, hormônios e enlatados com muito sódio (Para ajudar, aqui vai um guia de alimentos para aumentar a imunidade).





Prefira comida de verdade como legumes e verduras, se possível de origem orgânica.





Para a limpeza regular do organismo, introduza na sua rotina chás digestivos, como o de gengibre e especiarias (veja aqui um guia de plantas medicinais).



Uma boa digestão é sinônimo de saúde. Cada pessoa precisa de um processo de desintoxicação individualizado, onde a duração e intensidade dependerão do nível de toxinas em cada paciente.

PRIMEIRO PASSO DO DETOX AYURVEDA

Geralmente, o primeiro passo dentro desse universo ayurvédico, é a digestão das toxinas, ou seja, devolver a capacidade de digestão regular para o organismo. Porém, não é uma dieta, rotina e tratamentos igual para todos.

Nós somos diferentes e cada pessoa tem sua individualidade, queixas pessoais, carga genética e karmas de outras vidas. Os objetivos do Detox Ayurveda vão muito além da redução de peso ou resultados no corpo físico, pois a ideia maior está na limpeza profunda do sistema digestivo, de todos os srotas (canais) e dhatus (tecidos) do corpo, restaurando o estado natural de nosso metabolismo individual.

As recomendações: rotina diária, alimentação, rotina do sono, chás, meditação, yoga ou exercício físico e tratamentos ayurvédicos que vão intensificar esse processo.

Que a nossa cura seja a cura do mundo.