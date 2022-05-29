6 superalimentos para turbinar a mente Crédito: Personare

O que você come determina muito além de estar gordo ou magro. Os alimentos podem te dar energia ou deixar desanimado, ajudar a ter uma boa noite de sono ou insônia, a ter foco ou não. Por isso, separamos 6 superalimentos que turbinam a mente.

Por que comer influencia na mente?

O microbioma ou flora intestinal não é chamado à toa de segundo cérebro. No intestino existem as bactérias chamadas “do bem” e as “do mal”. Quando mantemos a diversidade e o equilíbrio das bactérias do bem, asseguramos nossa saúde física e mental.

Por isso, o que comemos afeta o nosso intestino e, consequentemente, o humor, a libido, o metabolismo, a imunidade e até nosso raciocínio.

O que comer então?

Nutrir um microbioma saudável com certos alimentos é mais fácil do que se imagina, e parece que o Yoga já sabia isso há milhares de anos.

A concentração da mente e os pensamentos positivos são favorecidos quando a alimentação é baseada em plantas, fermentados, gorduras saudáveis e alimentos frescos.

Por isso, a maioria dos praticantes de Yoga e Meditação adotam dietas vegetarianas ou veganas.

6 superalimentos que fazem bem para a mente

Kefir Crédito: Shutterstock

Azeite Crédito: Shutterstock

Cúrcuma: é conhecida por suas enormes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e também é indicada nos casos de depressão e obesidade. é conhecida por suas enormes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e também é indicada nos casos de depressão e obesidade. Veja mais sobre os benefícios da cúrcuma aqui.

Cúrcuma Crédito: Freepik

Óleo de coco: é um super combustível para o cérebro. A dica é consumir uma colher todos os dias. é um super combustível para o cérebro. A dica é consumir uma colher todos os dias. Saiba mais sobre os benefícios e como usar óleo de coco de forma saudável.

Óleo de coco Crédito: Shutterstock

Frutas vermelhas: açaí, acerola, jabuticaba, mirtilo, amora e morango têm um efeito protetor contra várias doenças como câncer e infarto, e contribuem para o bom funcionamento das células.

Frutas vermelhas Crédito: Freepik

Grão-de-bico: é uma excelente fonte de proteína, cálcio, fósforo e fibra, e de fácil digestão. é uma excelente fonte de proteína, cálcio, fósforo e fibra, e de fácil digestão. Veja aqui uma receita de grão-de-bico com vegetais.

Grão-de-bico Crédito: Shutterstock

Estes alimentos são altamente recomendados para aqueles que buscam uma vida plena no momento presente e um coração amoroso e pacífico.

Namaskar!