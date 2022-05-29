6 superalimentos para turbinar a mente

O que você come determina muito além de estar gordo ou magro. Os alimentos podem te dar energia ou deixar desanimado, ajudar a ter uma boa noite de sono ou insônia, a ter foco ou não. Por isso, separamos 6 superalimentos que turbinam a mente.
Por que comer influencia na mente?
O microbioma ou flora intestinal não é chamado à toa de segundo cérebro. No intestino existem as bactérias chamadas “do bem” e as “do mal”. Quando mantemos a diversidade e o equilíbrio das bactérias do bem, asseguramos nossa saúde física e mental.
Por isso, o que comemos afeta o nosso intestino e, consequentemente, o humor, a libido, o metabolismo, a imunidade e até nosso raciocínio.
O que comer então?
Nutrir um microbioma saudável com certos alimentos é mais fácil do que se imagina, e parece que o Yoga já sabia isso há milhares de anos.
A concentração da mente e os pensamentos positivos são favorecidos quando a alimentação é baseada em plantas, fermentados, gorduras saudáveis e alimentos frescos.
Por isso, a maioria dos praticantes de Yoga e Meditação adotam dietas vegetarianas ou veganas.
6 superalimentos que fazem bem para a mente
Alimentos fermentados com micróbios vivos: iogurte natural, kefir e kombucha (veja aqui como fazer) são chamados de probióticos por serem fontes nutritivas que alimentam as bactérias do bem.
Gorduras saudáveis com ômega 3: azeite de oliva, sementes de linhaça, girassol, gergelim e chia, abacate, nozes e castanhas são fundamentais para a comunicação dos neurônios do cérebro e a diminuição dos processos inflamatórios.
Cúrcuma: é conhecida por suas enormes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e também é indicada nos casos de depressão e obesidade. Veja mais sobre os benefícios da cúrcuma aqui.
Óleo de coco: é um super combustível para o cérebro. A dica é consumir uma colher todos os dias. Saiba mais sobre os benefícios e como usar óleo de coco de forma saudável.
Frutas vermelhas: açaí, acerola, jabuticaba, mirtilo, amora e morango têm um efeito protetor contra várias doenças como câncer e infarto, e contribuem para o bom funcionamento das células.
Grão-de-bico: é uma excelente fonte de proteína, cálcio, fósforo e fibra, e de fácil digestão. Veja aqui uma receita de grão-de-bico com vegetais.
Estes alimentos são altamente recomendados para aqueles que buscam uma vida plena no momento presente e um coração amoroso e pacífico.
Namaskar!
Gunatiita: Fundadora da escola UNA MEDITAÇÃO, professora de Yoga do Museu do Amanhã do RJ, idealizadora do maior evento de meditação o Rio [email protected]