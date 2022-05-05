Desinchando o corpo: 7 alimentos que combatem a retenção líquida

A melancia possui 90% de água na sua composição Crédito: Freepik

Retenção de líquido nada mais é do que um inchaço no corpo, que ocorre preferencialmente em áreas como as pernas, braços, barriga e dedos. "É quando corpo tenta regular a concentração de sódio. Esse excesso, na maioria das vezes, é proveniente da dieta rica em alimentos processados. Quando a concentração desse mineral aumenta, ativa a secreção do hormônio antidiurético (ADH) retendo líquido e causando a reabsorção de água pelo rim de volta à corrente sanguínea, aumentando o volume de sangue", explica a nutricionista Andrezza Marques, da Welness Club.

A profissional explica que, com a reabsorção de água pelos rins, ocorre o extravasamento de fluidos no sangue se deslocando para o tecido subcutâneo causando os inchaços. "Muitas vezes, o inchaço está relacionado ao aumento de sódio na dieta devido ao consumo em excesso de alimentos industrializados, tais como pães, alimentos enlatados e em conserva, embutidos como salsicha, mortadela, presunto e linguiça, temperos industrializados e alimentos adicionados de sal", conta a nutricionista.

"Outras causas também são o aumento da pressão arterial, proveniente da má alimentação ou fator genético, a utilização de corticoides, alterações hormonais como no hipotireoidismo, diabetes, estresse e a fase pré-menstrual para as mulheres"

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a recomendação de sódio diária para adultos é de 2 miligrama, equivalendo a até 5 gramas de sal. "Fique de olho nos rótulos dos alimentos processados e consuma em maior quantidade na dieta alimentos in natura. Utilize temperos naturais, use pouco sal nas preparações e não leve o saleiro para a mesa", sugere Andrezza Marques.

SE MOVIMENTE

A nutricionista Catiene Chieppe conta que o corpo fica inchado porque existem diversos fatores que podem causar desordem nos mecanismos de equilíbrio dos líquidos do nosso corpo, como problemas renais, doenças da tireoide que provocam edema, variações de pressão sanguínea, quantidade de sais disponíveis no corpo, sedentarismo e alimentação inflamatória.

"Devido à concentração e oscilação de hormônios, as mulheres sofrem com a retenção de líquido. O inchaço ocorre, principalmente, durante a menopausa e o período pré-menstrual"

O sedentarismo também facilita a retenção de líquidos. "A falta de movimentação faz com que o nosso corpo armazene o líquido por não ter como expulsá-lo com a devida eficiência. Por isso, a importância da prática de exercícios físicos diariamente para melhorar a retenção", diz Catiene Chieppe.

Para diminuir a retenção de líquido, a dica é aumentar a ingestão hídrica. E para saber aproximadamente a quantidade, basta multiplicar 0,35ml x kg. "Por exemplo, se um indivíduo pesa 60 quilos, deve ingerir pelo menos 2,1 litros de água por dia. Além disso, o consumo de chás como cavalinha, hibisco e verde ajudam", explica a nutricionista.

Além de consumir quantidades satisfatórias de água, também é fundamental a ingestão de alimentos que hidratam o corpo. Melancia, morango, pêssego, framboesa, abacaxi, pepino, abobrinha, tomate, melão e alface são alguns com maior teor de água em sua composição. Além disso, contém vitaminas e minerais, mantendo assim uma alimentação saudável, nutritiva e com muitos benefícios para a saúde.

Veja 7 alimentos que combatem a retenção líquida

A abóbora aumenta a produção de urina Crédito: Freepik