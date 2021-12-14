10 alimentos que ajudam a prevenir o câncer

Especialistas afirmam que alguns alimentos, quando incluídos na dieta, ajudam a prevenir o câncer Crédito: Pixabay

Especialistas detalham que o câncer é uma doença multifatorial que, na maioria dos casos, surge ao longo da vida em função de causas ambientais, como tabagismo, alcoolismo e obesidade, e apontam que a alimentação inadequada é um fator de risco que pode desencadear o surgimento de tumores.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o Brasil terá 625 mil novos casos por ano no triênio 2020-2022. No Espírito Santo, são 10.880 ocorrências anuais da doença.

De acordo com o médico radioterapeuta Guilherme Rebello, do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV), alguns alimentos, quando incluídos na dieta, ajudam a prevenir o câncer. “Algumas frutas, legumes, verduras e cereais possuem substâncias específicas, como os antioxidantes, que agem no organismo protegendo a ocorrência de alterações que propiciam o aparecimento do câncer”, explica.

O consumo de fibras é recomendado para manter a saúde do intestino em dia, assim como os peixes do mar, como atum, sardinha e salmão, que são ricos em ômega-3, uma gordura saudável com ação anti-inflamatória.

Rebello ressalta que a obesidade é porta de entrada para o surgimento de diversos tumores, uma consequência da má alimentação. Por isso, ter um cardápio balanceado é fundamental para evitar o ganho de peso.

"BOMBA-RELÓGIO"

A alimentação pobre em nutrientes é uma bomba-relógio para a saúde e quem tem o hábito de consumir alimentos ultraprocessados em excesso corre risco de desenvolver tumores, principalmente na região do intestino.

"Os alimentos industrializados, embutidos e ultraprocessados possuem substâncias químicas para melhorar sua conservação. Porém, esses elementos interagem com o nosso organismo podendo causar mutações celulares responsáveis pelo desenvolvimento do câncer"

Segundo Persio Freitas, médico radioterapeuta do IRV, o cuidado com a saúde, com uma rotina de exercícios físicos e uma alimentação rica em fibras, ajuda a prevenir o câncer. O especialista aponta os alimentos ultraprocessados, as bebidas alcoólicas e o cigarro como fatores de risco do câncer.

“Salsicha, bacon, presunto, salaminho e outros alimentos gordurosos não devem ser consumidos em excesso. Não fumar, não beber, ter uma atividade física e fazer os exames de rotina também são fundamentais para uma melhor qualidade de vida”, reforça o médico.

10 ALIMENTOS QUE AJUDAM A PREVENIR O CÂNCER

Tomate Contém antocianinas, antioxidantes que ajudam a proteger o DNA das células contra alterações. Tem ação anti-inflamatória e prebiótica. Rico em sulforafanos e glucosinolatos, que atuam como antioxidantes, protegendo as células de alterações no DNA durante a sua multiplicação. Contém selênio, que atua como anti-inflamatório e estimulante do sistema imunológico. Também é antioxidante. Rica em betacaroteno, tem ação antioxidante e previne o desenvolvimento de câncer de pulmão. Contém polifenóis do tipo catequina, que ajudam a prevenir câncer de bexiga, pulmão e próstata. É rico em isoflavonas e genisteína, que previnem a mutação cancerígena nas células sadias, diminuindo o risco de câncer de mama, colo do útero, estômago, pulmão, próstata, cólon e reto. Essa raiz contém 6-shogaol e gingerol, que contribuem para a dissolução de células cancerígenas, prevenindo tumores de mama, estômago, pâncreas e cólon. Peixes como atum, sardinha e salmão são ricos em ômega-3, gordura saudável anti-inflamatória. Eles contêm vitamina D, que ajuda a regular os hormônios e a prevenir câncer de mama, de cólon e de reto. Possui alta concentração de isoflavona, substância que está relacionada à redução do risco de câncer de mama, osteoporose, deficiência cognitiva e redução dos sintomas da menopausa. Rico em licopeno, um poderoso antioxidante que ajuda a prevenir o câncer de próstata e de mama.

APÓS DIAGNÓSTICO POSITIVO PARA A DOENÇA

Segundo a nutricionista e educadora física Dani Borges, uma das principais alterações na rotina do paciente que vai enfrentar a doença é na alimentação, afinal, os alimentos têm um importante papel no tratamento e podem ser cruciais para alcançar a cura.

“Depois do diagnóstico positivo para a doença, é fundamental que o paciente converse com o médico e com um profissional da nutrição. Alguns alimentos vão ajudar tanto no tratamento, quanto no alívio de alguns efeitos da radioterapia e da quimioterapia e também evitarão que a doença se agrave”, afirma.

Ainda de acordo com a especialista, no caso de alguns alimentos, que são ricos em determinadas substâncias que durante o tratamento se tornam prejudiciais, o que precisa ser alterado é a forma de preparo.

Outra recomendação é a ingestão de verduras, leguminosas, como feijão e vagem, e frutas ricas em vitaminas C, como laranja, morango e kiwi, além de castanhas e cereais.

“As frutas são importantes para a nossa saúde, mas devem ser consumidas com parcimônia, já que possuem alto índice glicêmico. Recomendo associar o consumo com cereais, como aveia, chia e linhaça e evite acrescentar açúcar, como mel, mascavo, etc”, alerta.