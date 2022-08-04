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Sexo

Orgasmo feminino: 5 dicas para se libertar de crenças e obter o seu

Após o Dia do Orgasmo, que tal celebrar o mês de agosto explorando mais um pouquinho desse mundo orgástico feminino

Públicado em 

03 ago 2022 às 21:30
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Prazer, orgasmo feminino
É preciso trabalhar o prazer feminino e a sua libertação de crenças limitantes Crédito: Shutterstock
Encerramos o último mês celebrando o Dia do Orgasmo, uma data comemorativa - celebrada no dia 31 de julho - bem importante para a sexualidade humana. Portanto, nada mais justo do que nesta primeira coluna do mês de agosto explorar mais um pouquinho desse mundo orgástico feminino.
Não é novidade que a maioria das mulheres só conseguem chegar ao orgasmo pelo estímulo clitoriano. Sim, esse órgãozinho está no corpo feminino só para gerar prazer e, modéstia parte, enquanto o pênis tem quatro mil terminações nervosas, o clitóris tem mais de oito mil. Pensando nessa potência toda, fica fácil entender porque as mulheres preferem mais o sexo oral do que a penetração intra vaginal.
Claro, sabemos que tem uma boa parte de mulheres que não gostam ou rejeitam a experiência sensorial de serem tocadas com a boca nas partes íntimas - e isso pode ser um sinal de alerta. Será que é realmente uma preferência ou um bloqueio devido a traumas passados?
Aquela simples “brincadeira” de comparar o cheiro da vagina a queijo parmesão, bacalhau, entre outros, faz a própria mulher querer esconder a genitália. A crença de que a vulva é feia, nojenta acaba constrangendo a dona e dificultando o acesso de alguém colocar a boca ali.
É preciso trabalhar o prazer feminino e a sua libertação de crenças limitantes. E o parceiro pode ajudar – e muito nesse processo. Saiba como:

5 dicas para se libertar de crenças e obter o orgasmo feminino

  1. Paciência e cuidado no entendimento desta situação são passos fundamentais;

  2. Busquem informações com especialistas, fale sobre os seus sentimentos e aflições. Liberte-se de medos e preconceitos;

  3. Massagens feitas pelo parceiro são relaxantes e também promovem o toque, de forma natural;

  4. Usem óleos para facilitar o contato e também estimular o olfato através dos aromas que certamente vão promover relaxamento e bem-estar;

  5. Toque-se: esse estímulo promove o autoconhecimento, a autoconfiança, gera sensações. Curta esse momento de relaxamento, sem pressa, sem vergonha. Foque nos seus sentimentos, na sua excitação e permita-se sentir a explosão, o orgasmo. Seu parceiro pode participar ou apenas observar.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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