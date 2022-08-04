Orgasmo feminino: 5 dicas para se libertar de crenças e obter o seu

É preciso trabalhar o prazer feminino e a sua libertação de crenças limitantes Crédito: Shutterstock

Encerramos o último mês celebrando o Dia do Orgasmo, uma data comemorativa - celebrada no dia 31 de julho - bem importante para a sexualidade humana. Portanto, nada mais justo do que nesta primeira coluna do mês de agosto explorar mais um pouquinho desse mundo orgástico feminino.

Não é novidade que a maioria das mulheres só conseguem chegar ao orgasmo pelo estímulo clitoriano. Sim, esse órgãozinho está no corpo feminino só para gerar prazer e, modéstia parte, enquanto o pênis tem quatro mil terminações nervosas, o clitóris tem mais de oito mil. Pensando nessa potência toda, fica fácil entender porque as mulheres preferem mais o sexo oral do que a penetração intra vaginal.

Claro, sabemos que tem uma boa parte de mulheres que não gostam ou rejeitam a experiência sensorial de serem tocadas com a boca nas partes íntimas - e isso pode ser um sinal de alerta. Será que é realmente uma preferência ou um bloqueio devido a traumas passados?

Aquela simples “brincadeira” de comparar o cheiro da vagina a queijo parmesão, bacalhau, entre outros, faz a própria mulher querer esconder a genitália. A crença de que a vulva é feia, nojenta acaba constrangendo a dona e dificultando o acesso de alguém colocar a boca ali.

É preciso trabalhar o prazer feminino e a sua libertação de crenças limitantes. E o parceiro pode ajudar – e muito nesse processo. Saiba como:

5 dicas para se libertar de crenças e obter o orgasmo feminino