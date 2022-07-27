5 dicas para estimular o desejo sexual em um relacionamento longo

“No começo, era sexo todo dia, não tinha hora ou lugar. Hoje é uma vez no mês e olhe lá”. Este é o dilema de várias mulheres em um relacionamento longo.

A frase muitas vezes vem como um desabafo e uma frustração de alguém, na inquietação de “será que estou fazendo algo errado? Não sou mais interessante?".

A grande questão é: o que acontece dentro dos relacionamentos que o desejo diminui ou some com o tempo?

A reclamação geralmente vem acompanhada pela insinuação de que há algo errado ou disfuncional no corpo, culpando a idade, o tempo, a falta de jovialidade. Mas será que existe mesmo um culpado?

Poderíamos culpar a rotina, os problemas do dia a dia, a economia do país, a educação dos filhos... mas no começo do relacionamento provavelmente já existiam situações estressantes como essas e tudo eram flores, não é mesmo?

ESTÍMULO

A verdade é que o desejo sexual muda sim com o tempo. Ele deixa de ser espontâneo e passa a ser responsivo, ou seja, o desejo deixa de ser guiado por uma iniciativa espontânea e passa a ter que ser estimulado, instigado, convencido.

No começo, o mistério e a novidade tornam os estímulos espontâneos, e com a perda desses estímulos precisa-se então convencer o desejo a reagir com um comando suficiente para que o cérebro entenda como desejo sexual, e assim o corpo se excite.

No começo de um relacionamento, a novidade torna os estímulos espontâneos Crédito: Shutterstock

Então, você pensa: “nossa, que difícil”, mas não é! Quando compreendemos isso e começamos a colocar em prática, com a ajuda do nosso parceiro, fica muito fácil e divertido - e, para muitas pessoas, mais intenso.

A solução está em identificar dos gatilhos de desejo, dos estímulos que lhe deixam com vontade de transar, para então colocá-los todos os dias em meio às suas tarefas. Vou dar algumas dicas:

BRINCADEIRAS DE ADULTO Assista a filmes e séries com conteúdos eróticos ou sensuais, como "50 Tons de Cinza", "365 Dias", "Bridgerton", "A Vida Secreta de Zoe", "Outlander", "Life", entre outros. Aposte em literatura erótica, como contos, livros e sites. Crie momentos de qualidade para você e seu parceiro, como "o dia do banho juntos", ou "o dia da massagem". Faça um calendário mesmo. Visite com seu parceiro lugares diferentes, como motéis, hotéis, praias e outros cenários que estimulem o seu desejo. Crie uma caixa erótica com brinquedos sexuais, géis e adereços sensuais.