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Sexo

5 dicas para estimular o desejo sexual em um relacionamento longo

Com o tempo, muitas mulheres se queixam da diminuição na frequência de relações sexuais com o parceiro. Entenda os motivos

Públicado em 

27 jul 2022 às 15:12
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

“No começo, era sexo todo dia, não tinha hora ou lugar. Hoje é uma vez no mês e olhe lá”. Este é o dilema de várias mulheres em um relacionamento longo.
A frase muitas vezes vem como um desabafo e uma frustração de alguém, na inquietação de “será que estou fazendo algo errado? Não sou mais interessante?".
A grande questão é: o que acontece dentro dos relacionamentos que o desejo diminui ou some com o tempo?
A reclamação geralmente vem acompanhada pela insinuação de que há algo errado ou disfuncional no corpo, culpando a idade, o tempo, a falta de jovialidade. Mas será que existe mesmo um culpado?
Poderíamos culpar a rotina, os problemas do dia a dia, a economia do país, a educação dos filhos... mas no começo do relacionamento provavelmente já existiam situações estressantes como essas e tudo eram flores, não é mesmo?

ESTÍMULO

A verdade é que o desejo sexual muda sim com o tempo. Ele deixa de ser espontâneo e passa a ser responsivo, ou seja, o desejo deixa de ser guiado por uma iniciativa espontânea e passa a ter que ser estimulado, instigado, convencido.
No começo, o mistério e a novidade tornam os estímulos espontâneos, e com a perda desses estímulos precisa-se então convencer o desejo a reagir com um comando suficiente para que o cérebro entenda como desejo sexual, e assim o corpo se excite.
Desejo sexual | casal fazendo sexo
No começo de um relacionamento, a novidade torna os estímulos espontâneos Crédito: Shutterstock
Então, você pensa: “nossa, que difícil”, mas não é! Quando compreendemos isso e começamos a colocar em prática, com a ajuda do nosso parceiro, fica muito fácil e divertido - e, para muitas pessoas, mais intenso.
A solução está em identificar dos gatilhos de desejo, dos estímulos que lhe deixam com vontade de transar, para então colocá-los todos os dias em meio às suas tarefas. Vou dar algumas dicas:

BRINCADEIRAS DE ADULTO

Assista a filmes e séries com conteúdos eróticos ou sensuais, como "50 Tons de Cinza", "365 Dias", "Bridgerton", "A Vida Secreta de Zoe", "Outlander", "Life", entre outros.
Aposte em literatura erótica, como contos, livros e sites. 
Crie momentos de qualidade para você e seu parceiro, como "o dia do banho juntos", ou "o dia da massagem". Faça um calendário mesmo.
Visite com seu parceiro lugares diferentes, como motéis, hotéis, praias e outros cenários que estimulem o seu desejo.
Crie uma caixa erótica com brinquedos sexuais, géis e adereços sensuais.
Cada pessoa tem um gatilho diferente. Liberte-se da culpa de não ter mais desejo espontaneamente e descubra um modelo que vai lhe deixar muito mais feliz e satisfeita.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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