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Cultura

Festival MC lota o Centro Cultural Carmélia nos três dias de evento; fotos

Evento levou arte, cinema, economia criativa e muita música a um dos aparelhos culturais que estava abandonado nos últimos anos
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 09:12

Show do Emicida no Festival Movimento Cidade na noite de sábado, 20
Show do Emicida no Festival Movimento Cidade na noite de sábado, 20 Crédito: Fernando Madeira
Movimento, ocupação e reconhecimento. Estas três palavras resumem o Movimento Cidade, batizado de Festival MC, que aconteceu de sexta (19) a domingo (21) no Centro Cultural Carmélia, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. Com uma programação envolvendo arte, cinema, economia criativa e muita música, o evento reuniu muita gente e deu vida a um dos aparelhos culturais que estava abandonado nos últimos anos e quase teve um direcionamento para virar galpão de grãos.
Realizado por Caju Produções, Voe Produções, Puri Produções e da Secretaria Especial de Cultura - Ministério do Turismo, o Festival MC contou com shows nacionais como Majur e Emicida, mas a arte local foi quem ganhou destaque e reconhecimento, seja com shows de Budah, Alinne Garruth e Cesar MC, ou com uma mostra inteira de obras audiovisuais capixabas, com as batalhas do Mar de Monstros e de Vogue, até mesmo com a vitória de Cristal Korres, no Prêmio MC Música.
"O terceiro e último Prêmio MC Música tá ON com a competição acirrada de Cristal Korres, The Fox e TH MC! Nosso estado é cheio de artistas incríveis e mais 3 colaram no nosso Palco Rua pra dar mais um passo pela oportunidade de fortalecer o seu nome e a cena local. E no final, nosso júri deu o prêmio para Cristal Korres! Parabéns pra cada um, temos muita honra de contribuir pra vida de vocês e trazer novas vozes ao Festival MC", anunciou Léo Alves, diretor da Caju Produções, no Facebook.
HZ esteve presente nos três dias com ações e até uma experiência em 360º. Veja abaixo.
Ainda trazemos as fotos do segundo dia, que contou com shows de Emicida e Cesar MC. Confira.

Festival MC 2022 movimentou o Centro Cultural Carmélia

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