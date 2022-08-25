Viana terá shows gratuitos de Nando Reis, Gabriel Gava e Alemão do Forró

Prepara o chapéu e a bota que o início de setembro será de muito sertanejo, forró e pop/rock em Viana. A cidade realiza a 3ª Festa da Cana e do Mel, de 1 a 4 de setembro, trazendo grandes nomes da música ao Parque de Exposições, em Viana Sede. Nando Reis, Gabriel Gava, Alemão do Forró e Bruna Viola são os destaques da programação, que é gratuita.
O evento já se tornou tradicional pela participação de artistas nacionais. Michel Teló, Gino e Geno, Felipe Araújo e Munhoz e Mariano foram os destaques das primeiras edições do evento, que começou em 2018.
Não podemos esquecer que a festa de agroturismo movimenta a economia da cidade. O Parque de Exposições terá um espaço com mais de 35 estandes dedicados ao artesanato, gastronomia e agroindústria.
Além dos estandes de empreendedores de alimentação, artesanato e agroindústria, também terão 14 cervejarias artesanais integrando o Polo Cervejeiro. A 3ª Festa da Cana e do Mel traz ainda o Magic Park, um parque de diversões com brinquedos como caribe, roda gigante, barco pirata, montanha-russa infantil, tagadá, autopista, trem fantasma e carrossel.
*Com informações da Prefeitura de Viana
SERVIÇO
- 3ª Festa da Cana e do Mel
- Quando: de 1 a 4 de setembro
- Onde: Parque de Exposições de Viana - Av. Beira Rio, 353 - Sta Terezinha, Viana
- Entrada gratuita
PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS
- Sexta (02/09)
- 22h - Nando Reis
- Sábado (03/09)
- 22h - Alemão do Forró
- 23h30 - Gabriel Gava
- Domingo (04/09)
- 20h - Bruna Viola