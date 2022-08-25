Viana terá shows gratuitos de Nando Reis, Gabriel Gava e Alemão do Forró

Nando Reis, Gabriel Gava e Alemão do Forró são atrações da Festa da Cana e do Mel Crédito: Divulgação

Prepara o chapéu e a bota que o início de setembro será de muito sertanejo, forró e pop/rock em Viana. A cidade realiza a 3ª Festa da Cana e do Mel, de 1 a 4 de setembro, trazendo grandes nomes da música ao Parque de Exposições, em Viana Sede. Nando Reis, Gabriel Gava, Alemão do Forró e Bruna Viola são os destaques da programação, que é gratuita.

O evento já se tornou tradicional pela participação de artistas nacionais. Michel Teló, Gino e Geno, Felipe Araújo e Munhoz e Mariano foram os destaques das primeiras edições do evento, que começou em 2018.

Não podemos esquecer que a festa de agroturismo movimenta a economia da cidade. O Parque de Exposições terá um espaço com mais de 35 estandes dedicados ao artesanato, gastronomia e agroindústria.

Além dos estandes de empreendedores de alimentação, artesanato e agroindústria, também terão 14 cervejarias artesanais integrando o Polo Cervejeiro. A 3ª Festa da Cana e do Mel traz ainda o Magic Park, um parque de diversões com brinquedos como caribe, roda gigante, barco pirata, montanha-russa infantil, tagadá, autopista, trem fantasma e carrossel.

*Com informações da Prefeitura de Viana

SERVIÇO

3ª Festa da Cana e do Mel

Quando: de 1 a 4 de setembro



de 1 a 4 de setembro Onde: Parque de Exposições de Viana - Av. Beira Rio, 353 - Sta Terezinha, Viana



Parque de Exposições de Viana - Av. Beira Rio, 353 - Sta Terezinha, Viana Entrada gratuita



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