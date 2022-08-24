Festival de rock em Cariacica reúne bandas autorais da Grande Vitória

Show da banda Elemento 26 na primeira edição do "Cariacrock", em maio de 2022 Crédito: Polaris

O 'Rock and Roll' vai tomar conta de Cariacica no próximo sábado (27). Com seis bandas autorais, o festival “Cariacrock” chega a sua segunda edição em 2022 para agitar os capixabas no espaço Chamusquin Cultural, no Bairro Oriente, a partir das 16h. Segundo um dos organizadores, Nicolas Dezan, a ideia do evento é transformar a cidade em um polo de rock.

"O 'Cariacrock' é uma oportunidade para as pessoas conhecerem o movimento, mostrar que o rock ainda está vivo. Hoje em dia, o rock vive em um espaço mais underground, mas queremos transformar Cariacica em um grande polo do gênero", afirmou Nicolas.

Show da banda Elemento 26 na primeira edição do "Cariacrock", em maio de 2022 Crédito: Polaris

Bandas autorais de Cariacica, Vitória e Vila Velha estão confirmadas, entre elas: Elemento 26, Dash 9, Limbo 7, Triz, Tubarão Complex e Maré Tardia. Do metal ao indie, o público poderá curtir os diversos estilos que abrange o rock. O vocalista da banda canela-verde Maré Tardia, Gustavo Lacerda, falou sobre a oportunidade de se apresentar em Cariacica pela primeira vez.

“A Maré Tardia tem sua performance muito elogiada por ser enérgica, visceral e contagiante e no 'Cariacrock' não vai ser diferente. Vamos quebrar tudo e entregar um 'showzão' daqueles. Estamos muito animados. Esse show encerra nossa turnê de divulgação do nosso novo single ‘Surf Punk’. Nós somos de Vila Velha, então achei muito maneiro nos convidarem para marcar presença neste festival focado em bandas de Cariacica. Será a nossa primeira vez na cidade”, comentou o vocalista.

Há duas maneiras de garantir o ingresso para a festa de forma antecipada, por Pix ou PicPay (confira no final da matéria). Além disso, é necessário enviar o comprovante de pagamento e o nome da pessoa que irá ao evento para o número (27) 99733-0137. Atenção, há um limite de 100 pessoas no espaço Chamusquin. Na hora, o valor do ingresso será R$ 25.

COMO COMEÇOU

A primeira edição do 'Cariacrock' aconteceu em maio deste ano no bar do Lennon (ex-bar do pantera), em Campo Grande. De uma forma singela, o festival nasceu a partir de uma festa com a banda Elemento 26, no qual Nicolas é baixista. “Aconteceu no acaso, a gente tinha marcado de tocar no bar e começamos a chamar outras bandas amigas. E assim foi virando um evento pequeno”, disse Nicolas.

Show da banda Elemento 26 na primeira edição do "Cariacrock", em maio de 2022 Crédito: Polaris

O nome inicial seria “Festival Indie Rock de Cariacica”, mas depois abandonaram essa ideia e criaram a palavra “Cariacrock”, que é a junção de Cariacica e Rock. Para a edição deste sábado (27), o organizador garante que será um evento recheado de música boa e animação.

"A gente espera que seja um evento bonito, até porque as atrações estão ensaiando bastante. Com isso, a nossa expectativa é continuar fazendo mais edições, trazendo mais bandas de outros locais. Existem muitos eventos de bandas covers, mas essas são autorais e locais. Precisamos valorizar", finalizou Nicolas.

A banda Dash9 é uma das atrações do "Cariacrock" Crédito: Bernardo Pessin