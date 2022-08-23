Em Vitória, Festa Discotopia terá 12 horas de música eletrônica

Festa Discotopia completa 3 anos em 2022 Crédito: Pedro Oliver

Doze horas de muita música eletrônica. A festa 'Discotopia' chega a sua oitava edição neste sábado (27), no Clube Recreio dos Olhos, no bairro Maruípe, em Vitória, em comemoração ao seu terceiro ano consecutivo. Com duas pistas, o evento promete agitar os capixabas a partir das 16h, com diversas atrações locais e nacionais. Os ingressos estão à venda no site Sympla e custam R$ 50 (antecipado).

"A Discotopia é uma festa independente e pioneira nesse novo cenário de música eletrônica, que foge do comercial. O nome é muito sugestivo, Discotopia une as palavras 'Discoteca' e 'Utopia', ou seja, a 'discoteca dos sonhos'. Nós sempre investimos na decoração e na iluminação com letreiros em neon. É uma festa bem diferente e, dessa vez, vai ser em um lugar com um por do sol lindo", ressalta Carol Vargas, DJ e organizadora.

A DJ carioca Bea Ferretti, Crédito: Ivan Nishitani

Marcada pelas batidas da disco music e do house, a festa está marcada para começar na pista externa, às 16h, ao som dos capixabas Guga Prates, Maholic e Alê Gabeira. Arborizada e com vista para um dos principais pontos turísticos de Vitória, a Pedra dos Dois Olhos, em Fradinhos, o espaço reserva um ambiente nostálgico e repleto de 'groove' para contemplar o fim de tarde.

Ao anoitecer, a comemoração parte para pista interna, em meio a um show de luzes pensado especialmente para o aniversário da Discotopia. Nela, o destaque fica por conta de Gui Scott, um dos fundadores do icônico selo Gop Tun, de São Paulo, e da carioca Bea Ferretti, uma das residentes da ácida "Festa Até as 4" no Rio.

Gui Scott é uma das atrações da festa Discotopia Crédito: Divulgação

E para completar a noite, os DJs locais Carol Vargas e Luis F, idealizadores da Discotopia, estão prontos para consolidar a festa underground na cena capixaba. "Esta edição de três anos é a de maior investimento em estrutura. Queremos receber o público como se deve, com o encantamento e originalidade que a disco music pede", explicou Carol.