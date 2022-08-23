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Disco e house music

Em Vitória, Festa Discotopia terá 12 horas de música eletrônica

Com duas pistas, interna e externa, a oitava edição da Discotopia promete agitar os capixabas a partir das 16h, Clube Recreio dos Olhos, em Maruípe, em Vitória
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 10:51

Festa Discotopia completa 3 anos em 2022
Festa Discotopia completa 3 anos em 2022 Crédito: Pedro Oliver
Doze horas de muita música eletrônica. A festa 'Discotopia' chega a sua oitava edição neste sábado (27), no Clube Recreio dos Olhos, no bairro Maruípe, em Vitória, em comemoração ao seu terceiro ano consecutivo. Com duas pistas, o evento promete agitar os capixabas a partir das 16h, com diversas atrações locais e nacionais. Os ingressos estão à venda no site Sympla e custam R$ 50 (antecipado).
"A Discotopia é uma festa independente e pioneira nesse novo cenário de música eletrônica, que foge do comercial. O nome é muito sugestivo, Discotopia une as palavras 'Discoteca' e 'Utopia', ou seja, a 'discoteca dos sonhos'. Nós sempre investimos na decoração e na iluminação com letreiros em neon. É uma festa bem diferente e, dessa vez, vai ser em um lugar com um por do sol lindo", ressalta Carol Vargas, DJ e organizadora.
A DJ Carol Vargas é uma das idealizadoras da festa Discotopia
A DJ carioca Bea Ferretti, Crédito: Ivan Nishitani
Marcada pelas batidas da disco music e do house, a festa está marcada para começar na pista externa, às 16h, ao som dos capixabas Guga Prates, Maholic e Alê Gabeira. Arborizada e com vista para um dos principais pontos turísticos de Vitória, a Pedra dos Dois Olhos, em Fradinhos, o espaço reserva um ambiente nostálgico e repleto de 'groove' para contemplar o fim de tarde.
Ao anoitecer, a comemoração parte para pista interna, em meio a um show de luzes pensado especialmente para o aniversário da Discotopia. Nela, o destaque fica por conta de Gui Scott, um dos fundadores do icônico selo Gop Tun, de São Paulo, e da carioca Bea Ferretti, uma das residentes da ácida "Festa Até as 4" no Rio.
Gui Scott é uma das atrações da festa Discotopia
Gui Scott é uma das atrações da festa Discotopia Crédito: Divulgação
E para completar a noite, os DJs locais Carol Vargas e Luis F, idealizadores da Discotopia, estão prontos para consolidar a festa underground na cena capixaba. "Esta edição de três anos é a de maior investimento em estrutura. Queremos receber o público como se deve, com o encantamento e originalidade que a disco music pede", explicou Carol.
  • SERVIÇO
  • DISCOTOPIA 03 ANOS: EDIÇÃO DE ANIVERSÁRIO
  • Quando: sábado (27)
  • Horário: de 16h às 04h
  • Onde: Clube Recreio dos Olhos (Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575 - Vitória/ES)
  • Atrações: Gui Scott (Gop Tun/SP), Bea Ferretti (Festa Até as 4/RJ), Ale Gabeira, Guga Prates, Carol Vargas, Luis F., Maholic
  • Ingressos: R$ 50
  • Pontos de venda: Sympla

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