"Tocou, Pocou": músicas de Sant feat. Budah, Maré Tardia, CellO e Bené

De indie à eletrônica, vamos conhecer as canções “Keep Moving”, “Poucas Ideia Quem É Contra Nóis”, “Símbolos”e “Soft Punk”
Felipe Khoury

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 12:01

Adicionar músicas capixabas nas suas playlists é valorizar o Espírito Santo e também a arte local. Por isso, estar atento aos lançamentos da semana - e do mês - é um bom começo para conhecer e explorar novos artistas e estilos musicais. Nesta semana, o “Tocou, Pocou” apresenta os trabalhos de CellO, do rapper Bené, de Saint feat. Buddha e da banda Maré Tardia.

“KEEP MOVING” - CELLO

Vamos conhecer o novo projeto do artista capixaba Marcelo Mateus, mais conhecido como "CellO". "Keep Moving" traz batidas envolventes e ideais para escutar na balada.
“Com batidas dançantes e energia super positiva, lancei ‘Keep Moving’ no meu canal do YouTube. Para fazer esse trabalho nessa na linha Techno/House, utilizei a plataforma Music Maker Jam. Tenho certeza que ela vai balançar não só os amantes do estilo, mas todos que gostam de uma boa batida”, conta o artista, que cria suas músicas há cinco anos através de um aplicativo em seu celular.

“POUCAS IDEIA QUEM É CONTRA NOIS” - BENÉ

Promissor do rap local, o artista Bené lançou seu mais novo projeto, o mixtape "Poucas Ideia Quem É Contra Nois". Contendo nove faixas, o trabalho do capixaba possui quatro feats com os artistas Lil Keef, Menor Ícaro, GB e Hev. Nas redes sociais, o rapper explicou que o mixtape traz um lado sentimental sobre sua trajetória.
“Esse mixtape fala muito sobre o ódio e o amor, conta minha história desde os 16 anos até chegar aqui. Desde a primeira faixa até a última, você percebe a mudança no artista que habita em mim, tanto sentimental quanto espiritual”, ressalta Bené.

“SÍMBOLOS” - SANT PART. BUDAH

Uma parceria especial. O rapper Sant e a capixaba Budah se juntaram na música “Símbolos”. A canção chega com um videoclipe dividido em duas partes: a primeira conta com a música “O Que Eu Não Sei” e a segunda com o lançamento em parceria com Budah.
O projeto do artista faz parte de um material da AZN Studio, no qual une diversos cantores em participações inéditas e versáteis. O trabalho, assinado por Akil, conta com a produtora Panóptico Filmes e com os beatmakers Thiago Akil e Gabriel Maré.

“SURF PUNK” - MARÉ TARDIA

Gravado e produzido pelo produtor Capilé (Sugar Kane) em parceria com Mozine (Mukeka di Rato), o single “Surf Punk”, da banda Maré Tardia, veio com tudo nesta semana. Além de emplacar na playlist Indie Brasil do Spotify, a música faz parte do primeiro álbum da banda com data de lançamento para outubro. Desde agosto, a banda de Vila Velha, formada por Gustavo Lacerda, Bruno Lozório e Matheus Canni, já está em turnê de divulgação para o novo projeto.
“A sonoridade cativante da Maré Tardia é um dos nossos pontos mais marcantes. Após o nosso show, um fã disse que “Surf Punk” o fez mergulhar numa nostalgia de algo que nunca viveu. Isso mexeu muito com a gente e nos fez acreditar que a nossa música pode chegar em cada vez mais pessoas, tocando nos sentimentos mais profundos”, ressaltou Gustavo Lacerda, vocalista da banda.

Veja Também

"Tocou, Pocou" traz de união de rappers ao pop rock nesta semana

"Tocou, Pocou": músicas de Renan, Chorou Bebel, DJ Belucio, Master Pug e Wota

"Tocou, Pocou" traz congo, sertanejo e trap entre lançamentos capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura Música
