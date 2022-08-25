"Tocou, Pocou": músicas de Sant feat. Budah, Maré Tardia, CellO e Bené

Adicionar músicas capixabas nas suas playlists é valorizar o Espírito Santo e também a arte local. Por isso, estar atento aos lançamentos da semana - e do mês - é um bom começo para conhecer e explorar novos artistas e estilos musicais. Nesta semana, o “Tocou, Pocou” apresenta os trabalhos de CellO, do rapper Bené, de Saint feat. Buddha e da banda Maré Tardia.
“KEEP MOVING” - CELLO
Vamos conhecer o novo projeto do artista capixaba Marcelo Mateus, mais conhecido como "CellO". "Keep Moving" traz batidas envolventes e ideais para escutar na balada.
“Com batidas dançantes e energia super positiva, lancei ‘Keep Moving’ no meu canal do YouTube. Para fazer esse trabalho nessa na linha Techno/House, utilizei a plataforma Music Maker Jam. Tenho certeza que ela vai balançar não só os amantes do estilo, mas todos que gostam de uma boa batida”, conta o artista, que cria suas músicas há cinco anos através de um aplicativo em seu celular.
“POUCAS IDEIA QUEM É CONTRA NOIS” - BENÉ
Promissor do rap local, o artista Bené lançou seu mais novo projeto, o mixtape "Poucas Ideia Quem É Contra Nois". Contendo nove faixas, o trabalho do capixaba possui quatro feats com os artistas Lil Keef, Menor Ícaro, GB e Hev. Nas redes sociais, o rapper explicou que o mixtape traz um lado sentimental sobre sua trajetória.
“Esse mixtape fala muito sobre o ódio e o amor, conta minha história desde os 16 anos até chegar aqui. Desde a primeira faixa até a última, você percebe a mudança no artista que habita em mim, tanto sentimental quanto espiritual”, ressalta Bené.
“SÍMBOLOS” - SANT PART. BUDAH
Uma parceria especial. O rapper Sant e a capixaba Budah se juntaram na música “Símbolos”. A canção chega com um videoclipe dividido em duas partes: a primeira conta com a música “O Que Eu Não Sei” e a segunda com o lançamento em parceria com Budah.
O projeto do artista faz parte de um material da AZN Studio, no qual une diversos cantores em participações inéditas e versáteis. O trabalho, assinado por Akil, conta com a produtora Panóptico Filmes e com os beatmakers Thiago Akil e Gabriel Maré.
“SURF PUNK” - MARÉ TARDIA
Gravado e produzido pelo produtor Capilé (Sugar Kane) em parceria com Mozine (Mukeka di Rato), o single “Surf Punk”, da banda Maré Tardia, veio com tudo nesta semana. Além de emplacar na playlist Indie Brasil do Spotify, a música faz parte do primeiro álbum da banda com data de lançamento para outubro. Desde agosto, a banda de Vila Velha, formada por Gustavo Lacerda, Bruno Lozório e Matheus Canni, já está em turnê de divulgação para o novo projeto.
“A sonoridade cativante da Maré Tardia é um dos nossos pontos mais marcantes. Após o nosso show, um fã disse que “Surf Punk” o fez mergulhar numa nostalgia de algo que nunca viveu. Isso mexeu muito com a gente e nos fez acreditar que a nossa música pode chegar em cada vez mais pessoas, tocando nos sentimentos mais profundos”, ressaltou Gustavo Lacerda, vocalista da banda.