"Tocou, Pocou": músicas de Renan, Chorou Bebel, DJ Belucio, Master Pug e Wota

Quinta-feira é dia de “Tocou, Pocou”, que traz os melhores lançamentos da semana. Por aqui, uma reunião de artistas capixabas dos mais variados estilos musicais. Nesta semana, vamos conhecer as novidades de Renan, Chorou Bebel feat. Duarte, DJ Belucio e da banda Master Pug.,

“DRACOMARROM” - RENAN

Lançada nesta quinta-feira (11), “Dracomarrom”, do artista Renan, chega ao mundo em todas as plataformas digitais. A música do gênero trap, produzida por Batata Beats, é um desabafo do cantor sobre suas próprias inseguranças e medos. O capixaba que está começando sua carreira musical já soma na bagagem os singles “Savana”, “Profissional” e “Rock Star”.

"'Dracomarrom' é a minha faixa xodó, pois foi minha primeira gravação, ainda em meu home-studio. A música é como um desabafo de todas as inseguranças que passam diariamente na minha cabeça e como eu me coloco blindado a todas elas na letra do som. Abordei muito a mobilidade do tempo, tentando criar um universo entre tudo que já aconteceu no passado, está acontecendo no presente e o que eu tenho certeza de que vai acontecer na minha vida no futuro”, disse Renan para HZ.

"ROUQUIDÃO" - CHOROU BEBEL

"É grande o impacto de ouvir a voz de quem te fez sentir profundas emoções". Desse pretexto surge a doçura e nostalgia sonora da canção “Rouquidão”, da banda Chorou Bebel com o cantor Duarte. Leveza, conforto e saudade contemplam a abordagem psicoacústica da produção que enquadra-se entre a MPB, samba e bossa nova, trazendo variação e versatilidade em relação aos lançamentos anteriores da banda.

"A música utiliza a metáfora das águas e dos mares nos ciclos de nossas vidas. Ela também fala de um momento saudoso de um tempo que não voltará mais. Além disso, a canção lembra com carinho a nuance de um amor que esperava se consumar e não se consumou. ‘Rouquidão’ é a segunda parceria de composição com o cantor Duarte, um artista instigante, o qual sempre nutrimos paixão e curiosidade”, revelou a vocalista Rany.

“GET DOWN WITH” - WOTA

O DJ e produtor Wota chega ao “Tocou, Pocou” nesta semana com a música “Get Down With”. O som, que possui produção da gravadora e distribuidora Nova Music Group, do Canadá, já está disponível nas plataformas digitais. Com uma pegada eletrônica, o artista revela que esse projeto é uma aposta diferente dos últimos trabalhos que vinha realizando.

“A música ‘Get Down With’ é uma sonoridade fora das composições que venho trabalhando. Eu posso dizer que esse é um experimento que compartilho com o universo. Espero que gostem bastante”, frisa Wota, que lançou recentemente os sons “Pretending” e “Let Go”.

"DESCONTROLADA" - DJ BELUCIO

O Dj Capixaba Luca Di Belucio lançou, na última sexta-feira (05), seu videoclipe do single "Descontrolada", com dois artistas nacionais, MC Braz e Dj Rogérinho do Querô. Na primeira semana de lançamento, a música entrou em nas playlists “Novidades da Semana” e “Bonde do Funk”, ambas do Spotify.

“O projeto gerou a união de três estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A ideia agradou a todos e rolou esse hit, que promete estourar em todas as plataformas de streaming. A expectativa é que essa música tenha um bom alcance”, contou Belucio.

“MEU BOM AMIGO” - MASTE PUG

“Meu Bom Amigo” é o segundo single da banda de rock Master Pug, lançado em 29 de julho, com produção de Diogo Coradi. O novo trabalho mostra um lado mais pesado da banda, carregado de distorção e uma mixagem mais “suja” quando comparado ao single de estreia “Euforia”. A formação do grupo é composta por Lucas Alexandre (vocalista e guitarrista), Ricardo Henrique (baixista) e Hugo Rogério (bateria).

“A composição tem como cerne a dubiedade entre perdoar e ser perdoado. Fala sobre a mágoa e o perdão, coisa intrínseca em qualquer humano, cujo contato com o outro, acarreta nas diversas possibilidades do convívio árduo, mas muito necessário”, ressaltou Lucas Alexandre.