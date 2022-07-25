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Singles capixabas

Sambasoul, Alinne Garruth e CellO estão no "Tocou, Pocou" desta semana

Quadro musical de "HZ" traz lançamentos do mercado capixaba, como "Quente como na Fronteira do México", "De Repente" e "Sleepwalker"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 12:51

A cantora Alinne Garruth lança o remix de ‘Quente como na Fronteira do México’
A cantora Alinne Garruth lança o remix de ‘Quente como na Fronteira do México’ Crédito: Willyans Thiago da Silva
Hora de escutar muita música capixaba no "Tocou, Pocou"! De samba a funk, o quadro musical de "HZ" chega com tudo nesta semana, com "Quente como na Fronteira do México", de Alinne Garruth, "De Repente", do grupo Sambasoul, e as batidas de "Sleepwalker", do artista CellO.

ALINNE GARRUTH - "QUENTE COMO NA FRONTEIRA REMIX"

A cantora Alinne Garruth está vindo fervendo no remix de "Quente como na Fronteira do México", sua música mais tocada nas rádios do Espírito Santo e também nas plataformas digitais.
A artista, que abrange os gêneros pop e MPB, somou mais de 100 mil players no ano passado. Segundo ela, o remix, que já era um pedido do público durante suas apresentações, promete celebrar sua carreira.
“Esse remix é uma celebração da minha carreira até esse momento. É um convite para dançar nossas vitórias e derrotas até aqui, principalmente dos últimos dois anos, e lembrar que estamos vivos. Essa faixa potente encerra um ciclo de muitas dúvidas e abre as portas para uma nova era de singles inéditos, que serão lançados a partir de setembro”, disse Alinne.
Em agosto, Alinne vai dividir o line up do Festival Mov Cidade, que acontece nos dias 19, 20 e 21, no Palco Carmélia (em Vitória), com artistas como Emicida e Majur. A cantora vai levar para o público seus grandes sucessos no repertório, como os EPs "Coroa" (2021) e "Abre Alas", de 2020.

SAMBASOUL - "DE REPENTE"

A banda Sambasoul lançou seu novo single "De Repente" em todas as plataformas digitais. Com o lema "Amar é todo dia", a canção de samba pop é cheia de energia positiva e refrão explosivo.
Quarto fonograma autoral trabalhado pela banda, o clipe da música foi inspirado na praia, surfe, roda de violão, leveza e em ambientes tropicais. A composição é de Anderson Ventura, do Java Roots, e foi produzida por André Daumas, no Estúdio A.
"A música é uma celebração ao amor, ao encontro e à troca entre pessoas que se preocupam umas com as outras, dia após dia, e fazem a vida ter sentido nesse contexto. A gente está realmente contando as horas para lançar, pois o refrão vai fazer todo mundo pirar”, projetam os integrantes do grupo, formado por Raul Mesquita (Voz), Lucas de Carvalho (Baixo) e Rafael Valadares (Guitarra).

CELLO - "SLEEPWALKER"

Vamos conhecer o novo projeto do artista capixaba Marcelo Mateus, mais conhecido como "CellO". A música "Sleepwalker", lançada em 18 de julho, traz batidas tranquilas e envolventes. O músico, que produz seus trabalhos no celular, contou para "HZ" como surgiu o conceito da faixa.
"A música Sleepwalker foi produzida pelo novo app para Android Beat Machine. Ela é um instrumental no gênero House Music e a arte, que foi produzida no Canva, faz total alusão ao título. Ficou muito boa, convido a todos para escutarem”, contou o artista.

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