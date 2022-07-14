Tocou, Pocou: os singles de Mariana Coelho, Magy One, Juan The Winnner e Schulz

Toda semana, o "Tocou, Pocou" traz singles de vários gêneros musicais como o pop, trap e o MPB. Nesta edição, "HZ" traz os trabalhos dos artistas Magy One, Mariana Coelho, Juan The Winnner e Shulz. Conheça abaixo as canções completas.

MARIANA COELHO - “FICA UM POUCO MAIS”

A cantora Mariana Coelho lançou, na última quinta-feira (7), a música e o clipe de “Fica Um Pouco Mais”, que tem direção de Rick Bonadio e produção de Lucas Medina. A canção da semifinalista do The Voice Brasil 2018 tem uma pegada romântica, com uma letra contagiante e um refrão chiclete. Cara de hit.

“A composição surgiu de um vídeo que eu achei dos meus pais quando eram jovens. Eles tinham a idade que eu tenho hoje. Ao ver eles juntos, se divertindo com os amigos e vivendo o início da vida a dois, despertou uma nova ideia: transformar o meu clipe em um compilado de vídeos diversos de histórias de amor”, conta Mariana.

A cantora conta que a letra foi escrita em 2020 e gravada em 2021 junto com o clipe. Segundo Mariana, foi o momento perfeito para lançar o trabalho. "Eu achei esse vídeo e pensei em fazer uma coisa única, na pegada vintage, com casais amigos meus vivendo sua própria história de amor”, disse.

MAGY ONE - “SACANAGEM”

O artista Magy One chega com "Sacanagem", sua terceira música e segundo clipe lançados na última semana. Misturando suas origens do rock blues com os beats da atualidade, o cantor capixaba revela que a música pretende valorizar o lado sensual das pessoas. Ele conta que o projeto possui a intenção de encorajar o público a encontrar a própria sensualidade.

"A música ‘Sacanagem’ tem como propósito valorizar a sensualidade das pessoas, juntando dois ritmos muito sensuais, o trap e blues. O trabalho também conta com uma das danças que mais cresce no Espírito Santo, o Pole Dance, que antes era visto como perversão. A música tem como objetivo encorajar as pessoas a buscarem a sua sensualidade e se libertar de alguma forma”, disse o artista, que ainda lançará outras quatro músicas autorais neste ano.

JUAN THE WINNER - "EU TE QUERO?"

Novidade também no “Tocou, Pocou” desta semana é o cantor capixaba Juan The Winnner. Morador de Lagoa de Carapebus, na Serra, o artista de 20 anos apresenta seu novo trabalho chamado "Eu Te Quero?". A música e o clipe do estilo trap já chegaram nas plataformas digitais. Segundo o rapper, essa canção representou um novo começo na sua carreia.

“A história da música é sobre uma pessoa indecisa entre estar ou não estar com alguém ao mesmo tempo. O projeto é muito importante para mim porque estou em um novo recomeço da minha carreira, explorando estilos novos e tentando acostumar o público com essa nova estética musical”, revelou.

SCHULZ - “NÃO EXISTE AMOR NA MINHA CIDADE”