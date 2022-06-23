“Tocou, Pocou”: as novas músicas de The Skeep, Izar e Os Guru Sá

O quadro musical mais capixaba de todos chega com muito som original nesta semana. A banda The Skeep lança o single "Porta-retrato", no estilo bedroom pop, Izar chega com o single “Homem das metades”, Os Guru Sá” apresenta a canção “Marolar”.
"PORTA-RETRATO" - THE SKEEP
A banda capixaba The Skeep, que toca o gênero bedroom pop - músicas contendo experiências pessoais com ritmos e batidas feitas pelos próprios artistas -, lançou o novo single chamado "Porta-Retrato". A música, que possui uma letra mais melancólica, é sobre uma pessoa que não aceita o fim de um relacionamento. Em contrapartida, o instrumental gera um sentimento mais alegre e otimista.
The Skeep foi criada em 2020, pelo guitarrista e vocalista, Jhonny Nemesyz. Após um tempo parada, a banda marca o retorno com uma nova composição, identidade musical e uma estética de banda de garagem. Os três integrantes, Jhonny, a vocalista Bárbara Ouzar e o baixista Kayo Mattos, já possuem outros dois singles disponíveis nas plataformas digitais. "O que se desfaz" e "O que há em nós", que juntas alcançaram quase 7 mil visualizações no YouTube.
O vocal e guitarra da The Skeep, Jhonny Nemesyz, falou sobre o lançamento da nova música. "’Porta-retrato’ aumenta nossa expectativa de nos tornar referência em bedroom pop no cenário musical capixaba e nacional", ressaltou Nemesyz.
“O HOMEM DAS METADES" - IZAR
O cantor Izar também chega com mais uma novidade em 2022. A música “Homem das metades”, que já está disponível nas plataformas digitais, é a quarta canção do disco Fantástica Realidade. Na letra, o músico aborda fases da vida em busca de significado e verossimilhança, como num processo psicológico.
“Meu avô, profissional de sucesso, sempre me deu lições de moral por metáforas. Eu tenho, por exemplo, a mania de beliscar e comer metade de alguma coisa. Um dia, na cozinha, ele soltou a frase marcante: “Olha o homem das metades aí”. Toda vez que inicio uma tarefa após esse dia, eu tenho a necessidade de terminá-la, o que me ajudou profissionalmente. Mas a verdade é que nunca perdi meu fascínio pela metade”, inicia Izar.
“O meio é o lugar onde as coisas acontecem, onde há movimento. O fim não tem graça. A gente sempre precisa retomar o caminho”. Com essa premissa, o músico contempla uma série de sete lançamentos para, no final, formar o segundo álbum do compositor. No projeto do disco, antes de “O Homem das Metades” Izar já havia lançado os singles “Mulheres de Preto”, sobre o movimento feminista contra a guerra chamado “Women in Black”; “Fake”, manifesto contra as fake News; e o pop mineiro “Maior que o Chão”.
“MAROLAR” - OS GURU SÁ
A banda de surf music, “Os Guru Sá” está de música nova, intitulada “Marolar”. O grupo, formado por Rodrigo Calhau, no baixo e vocal, Lucas Bonini, na guitarra, e Gabriel Queiroz na bateria, surgiu através da prática do surf. De lá pra cá, foram investindo na carreira artística trazendo ao mundo diversos sons recheados de diversas influências musicais, como a surf music, o garage rock e psicodelia da década de 1960
O clipe mostra imagens do arquivo pessoal do guitarrista, que abrange vídeos de sua própria família e também de outras pessoas desconhecidas por ele. “Venho nos últimos anos coletando registros de oito famílias do Espírito Santo. Esse material contém cenas do cotidiano da cidade em um outro tempo, mas também são registros de viagens que membros destas famílias fizeram. Analisando anos depois, acabei percebendo que seria possível construir uma narrativa em paralelo com a música Marolar”, conta Lucas.