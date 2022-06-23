“Tocou, Pocou”: as novas músicas de The Skeep, Izar e Os Guru Sá

O quadro musical mais capixaba de todos chega com muito som original nesta semana. A banda The Skeep lança o single "Porta-retrato", no estilo bedroom pop, Izar chega com o single “Homem das metades”, Os Guru Sá” apresenta a canção “Marolar”.

"PORTA-RETRATO" - THE SKEEP

A banda capixaba The Skeep, que toca o gênero bedroom pop - músicas contendo experiências pessoais com ritmos e batidas feitas pelos próprios artistas -, lançou o novo single chamado "Porta-Retrato". A música, que possui uma letra mais melancólica, é sobre uma pessoa que não aceita o fim de um relacionamento. Em contrapartida, o instrumental gera um sentimento mais alegre e otimista.

The Skeep foi criada em 2020, pelo guitarrista e vocalista, Jhonny Nemesyz. Após um tempo parada, a banda marca o retorno com uma nova composição, identidade musical e uma estética de banda de garagem. Os três integrantes, Jhonny, a vocalista Bárbara Ouzar e o baixista Kayo Mattos, já possuem outros dois singles disponíveis nas plataformas digitais. "O que se desfaz" e "O que há em nós", que juntas alcançaram quase 7 mil visualizações no YouTube.

O vocal e guitarra da The Skeep, Jhonny Nemesyz, falou sobre o lançamento da nova música. "’Porta-retrato’ aumenta nossa expectativa de nos tornar referência em bedroom pop no cenário musical capixaba e nacional", ressaltou Nemesyz.

“O HOMEM DAS METADES" - IZAR

O cantor Izar também chega com mais uma novidade em 2022. A música “Homem das metades”, que já está disponível nas plataformas digitais, é a quarta canção do disco Fantástica Realidade. Na letra, o músico aborda fases da vida em busca de significado e verossimilhança, como num processo psicológico.

“Meu avô, profissional de sucesso, sempre me deu lições de moral por metáforas. Eu tenho, por exemplo, a mania de beliscar e comer metade de alguma coisa. Um dia, na cozinha, ele soltou a frase marcante: “Olha o homem das metades aí”. Toda vez que inicio uma tarefa após esse dia, eu tenho a necessidade de terminá-la, o que me ajudou profissionalmente. Mas a verdade é que nunca perdi meu fascínio pela metade”, inicia Izar.

“O meio é o lugar onde as coisas acontecem, onde há movimento. O fim não tem graça. A gente sempre precisa retomar o caminho”. Com essa premissa, o músico contempla uma série de sete lançamentos para, no final, formar o segundo álbum do compositor. No projeto do disco, antes de “O Homem das Metades” Izar já havia lançado os singles “Mulheres de Preto”, sobre o movimento feminista contra a guerra chamado “Women in Black”; “Fake”, manifesto contra as fake News; e o pop mineiro “Maior que o Chão”.

“MAROLAR” - OS GURU SÁ

A banda de surf music, “Os Guru Sá” está de música nova, intitulada “Marolar”. O grupo, formado por Rodrigo Calhau, no baixo e vocal, Lucas Bonini, na guitarra, e Gabriel Queiroz na bateria, surgiu através da prática do surf. De lá pra cá, foram investindo na carreira artística trazendo ao mundo diversos sons recheados de diversas influências musicais, como a surf music, o garage rock e psicodelia da década de 1960