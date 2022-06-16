Os singles de Maré Tardia, Salvador e mais estão no "Tocou, Pocou"

O Espírito Santo continua provando que é casa de vários estilos musicais. Nesta semana, o “Tocou, Pocou” reuniu os estilos Lofi, piseiro, bossa psicodélica e pop/rock. E para agitar ainda mais as paradas musicais, vamos conhecer os trabalhos dos artistas Vinicius Gigante e Salvador, além das bandas Maré Tardia e Histórias Sonoras.
VERÃO HIPPIE - MARÉ TARDIA
A banda Maré Tardia está com novidade, “Verão Hippie” chega às plataformas digitais com uma pegada bossa psicodélica. Gravada com reverberação natural de enormes escadarias e captando o som das noites chuvosas nas sessões de gravação, o produtor Gustavo Lacerda guiou a banda por um expressivo descarregamento de sentimentos nesta inusitada combinação entre bossa nova, samba e música alternativa.
“‘Verão Hippie’ é uma canção muito especial , única por si só, mas também diferente de outras composições da banda. Tentamos inovar mais uma vez nesta composição, que foi uma espécie de experimento da Maré Tardia, mas resultou em uma arrepiante faixa Alt Rock/Indie Bossa Nova Psicodélica”, destaca Gustavo.
Esse é o último lançamento como banda independente. Os próximos os singles vão compor o álbum do grupo, que será assinado pela Laja Records, do Mozine, e Forever Vacation Records, de São Paulo. Em 2021, a banda formada por Gustavo Lacerda, Bruno Lozório e Matheus Canni entrou na lista "Indie Brasil", do Spotify, com as músicas "Aulus" e "Linda Estrada".
"MAÇÃ DE TERRA NOVA/ TOMARA QUE CAIA" - SALVADOR E ODAIR DE PAULA
O cantor Salvador, lançou na última sexta-feira (10), o pot-pourri "Maçã de Terra Nova/ Tomara Que Caia". As músicas são grandes sucessos do cantor Odair de Paula, que na voz do músico de Guaçuí, receberam uma nova roupagem, com o ritmo “Piseiro”. O pot-pourri conta com a participação especial de Odair de Paula, que também está no clipe oficial já disponível no You Tube.
“Com certeza ficou um trabalho muito legal. Salvador é um cara que tenho um carinho muito grande e tive o prazer de participar junto com ele da gravação desse pot-pourri. Salvador tem muito talento, canta muito, então espero que este lançamento seja um sucesso”, diz Odair de Paula.
As músicas "Maçã da Terra Nova" e "Tomara Que Caia" foram lançadas por Odair de Paula na década de 90, quando as músicas ainda eram gravadas no vinil. E elas fazem sucesso até hoje nos shows do cantor. Agora, juntas no ritmo de ‘Piseiro’, as composições prometem ser mais um grande sucesso da música capixaba.
“REENCONTRO” - BANDA “HISTÓRIAS SONORAS”
A banda capixaba “Histórias Sonoras” apresenta seu novo trabalho intitulado “Reencontro”. O grupo de Pop rock/ Post-grunge, formado por Felipe Gomes (voz), Gabriel Werneck (bateria), Radan Brendon (guitarra) e Wallace Sangi dos Santos (baixo), traz como referências conjuntos como as bandas nacionais Malta e Rosa de Saron e a canadense Nickelback, sucesso no final dos anos 90 e início da década de 2000.
Segundo a banda, a composição de “Reencontro” foi inspirada em um episódio da renomada série “Cobra Kai” da Netflix, mais precisamente na cena em que os personagens Johnny Lawrence (William Zabka) e Ali Mills (Elisabeth Shue) se encontram novamente após 30 anos afastados. O clipe, totalmente gravado em Vitória, utilizou como locações a Ilha das Caieiras, o Aeroporto de Vitória e também a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), cedida pela Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc).
"WATER" - VINICIUS GIGANTE
Para finalizar o “Tocou, Pocou” desta semana, a música “WATER” do capixaba Vinicius Gigante. O estilo Lofi do artista chega até o elemento primordial da vida, a água, trazendo um som tranquilo e relaxante. O trabalho foi disponibilizado nas redes sociais no dia 9 de junho. O artista busca trazer a energia vital e mitológica deste elemento único neste projeto.
“Os cientistas dizem que, quando há água em algum planeta no universo, as chances de encontrar vida como conhecemos aumentam consideravelmente. Na cultura humana, já dita como deuses, ou seres elementais, a água é representada por entidades femininas denominadas de Ondinas, com sua leveza e capacidade de interação com todo o cosmo”, pontua Vinicius.
