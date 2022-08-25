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Britney Spears desativa conta no Instagram após filhos se dizerem envergonhados

Cantora americana encerrou sua conta no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 15:20

Britney Spears em foto nua com seu Instagram/britneyspearsachorro Sawyer
Britney Spears em foto nua com seu Instagram/britneyspearsachorro Sawyer Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears
Britney Spears, 40, resolveu limitar o alcance de suas dancinhas, desabafos e fotos seminua. A cantora americana encerrou sua conta no Instagram. Os fãs já não encontravam o perfil dela na rede social desde quarta-feira (24).
O fato ocorre pouco antes de ela lançar seu próximo trabalho, a música "Hold Me Closer", uma parceria com Elton John. A canção deve chegar às plataformas na sexta-feira (26).
"É a minha primeira música em 6 anos!!!", lembrou ela no Twitter. "É muito legal que eu esteja cantando com um dos homens mais clássicos do nosso tempo, Elton John! [Mas] estou meio sobrecarregada, é um passo enorme para mim!!! Estou meditando mais e aprendendo que o meu espaço é valioso e precioso!!!"
A princesinha do pop disse ainda que está procurando não perder tempo com coisas negativas. "Estou aprendendo que todos os dias é uma lousa limpa para tentar ser uma pessoa melhor e fazer o que me faz feliz... sim, eu escolho a felicidade hoje", escreveu.
"Digo a mim mesmo todos os dias para deixar de lado a amargura da mágoa e tentar perdoar a mim e aos outros pelo que pode ter sido doloroso", continuou. "Quero ser destemida como quando era mais jovem e não ter tanto medo. Rezo para que haja verdade no Espírito Santo e espero que esse espírito esteja com meus filhos também!!!"
Esta foi a quarta vez que Britney deletou sua página no Instagram. A última havia sido no ano passado, mas ela reativou a conta poucos dias depois.
Recentemente, a cantora rebateu o ex-marido, Kevin Federline, que disse em entrevista que os filhos de ambos Sean Preston, 16, e Jayden James, 15 não queriam vê-la e ficavam envergonhados com as coisas que ela publicava no Instagram.
"Me entristece o coração que meu ex-marido tenha decidido discutir a minha relação entre meus filhos e eu", disse a cantora nas redes sociais. "Como todos sabemos, criar adolescentes não é fácil para ninguém."
"[Também] me preocupa o fato de que o motivo alegado seja o meu Instagram", prosseguiu. "Foi muito antes do Instagram... Eu dei tudo a eles... Uma única palavra: dolorido... Eu vou revelar o que minha mãe me disse: 'Você deveria dá-los ao pai deles'. Estou compartilhando isso porque posso..."

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