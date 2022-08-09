Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feat de milhões

Britney Spears e Elton John vão estar juntos em um feat

'Hold Me Closer' é o nome da canção que será lançada nos próximos dias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 09:07

Britney Spears chega aos 40 anos
'Hold Me Closer' é primeiro trabalho de Britney desde o álbum 'Glory', de 2016 Crédito: Reuters/Folhapress
Britney Spears, 40, e Elton John, 75, estão confirmadíssimos em um feat. A dupla gravou uma música recentemente em um estúdio em Los Angeles, Estados Unidos, e nos próximos dias a canção chamada "Hold Me Closer" será lançada no mundo. Os representantes dos dois cantores fizeram o anúncio nesta segunda-feira (8).
Segundo a revista Variety, não existem muitas informações sobre o novo single. A única coisa até agora divulgada foi uma arte com o título da música e uma rosa (representando Britney) e um foguete (representando Elton John) na imagem.
O mais recente sucesso do cantor britânico é "Cold, Cold Heart", uma mistura dos hits "Rocket Man" e "Sacrifice" cantado com Dua Lipa. A nova parceria de Elton com Britney Spears marca o retorno da cantora à música após o fim de sua tutela, em novembro de 2021.
O pai da cantora, Jamie Spears, ocupava o cargo de tutor da filha desde 2008, controlando a vida pessoal e profissional da artista. "Hold Me Closer" é primeiro trabalho de Britney desde o álbum "Glory", de 2016 e será um um remake do sucesso "Tiny Dancer", lançado por Elton John em 1971.

Veja Também

Festival Movimento Cidade exibe 29 filmes gratuitamente até dia 17

Terça (09) tem música ao vivo e lazer para família; veja agenda

Patricia Tristão celebra aniversário em sunset party na Aldeia; fotos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Britney Spears Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA
Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados