Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Patricia Tristão celebra aniversário em sunset party na Aldeia; fotos

Publicado em
09 ago 2022 às 02:15
Patrícia Tristão, Alexandre de Mendonça e os filhos Pedro, Eduardo e Alicia
A aniversariante Patrícia Tristão, Alexandre de Mendonça e os filhos Pedro, Eduardo e Alicia: celebrando em família! Crédito: Débora Benaim
Querida de RR, Patrícia Tristão celebrou aniversário, no melhor estilo "Best Day Ever", em sunset party, no sábado (06), na residência da família, na Aldeia, em Guarapari. A decoração, assinada pela Conceito Único, explorou cores, balões e flores, e o bolo by Andréa Souto. A pista ferveu ao som de Jackson Lima e banda e DJ Larissa Tantan. Karla Brandão assinou o cattering da festa, com produção de Stella Miranda. Um cantinho iluminado com ostras frescas chamou a atenção dos convidados. "Esse espaço é dedicado ao meu pai Jônice e a meu irmão Ricardo (in memorian), disse a aniversariante emocionada. Patrícia e família moram na Califórnia, mas curtem temporada de férias no ES. Confira a galeria de fotos de Débora Benaim.
Ilza Tristão e Patricia Tristão
Ilza Tristão e Patricia Tristão: mãe e filha em festa! Crédito: Débora Benaim

Aniversário de Patricia Tristão

CONGRESSO DE ONCOLOGIA

Palestrantes nacionais e internacionais estarão em Vitória, de 1º a 03 de setembro, para o II Congresso de Oncologia da Afecc - Hospital Santa Rita, no Centro de Convenções de Vitória. A pesquisadora Cibele Carroll, do Centro de Câncer da Universidade de Wisconsin (EUA), e o cirurgião oncológico Reitan Ribeiro (PR) estão entre os palestrantes. Carroll abordará o cuidado do paciente oncológico após o término do tratamento e a desigualdade e disparidade no tratamento oncológico. E Reitan Ribeiro falará sobre a evolução da cirurgia robótica na oncologia e a preservação da fertilidade em pacientes com câncer. E para o curso pré-congresso, no dia 31/08, o cirurgião André Berger (EUA) ministrará o curso de cirurgia robótica nos tumores urológicos.

PALESTRA

Nailson Dalla Bernadina, Nivaldo Mauri, Marco Aurelio Almada e Sandra Kwak em noite de palestra em São Gabriel da Palha, no último sábado (06)
Nailson Dalla Bernadina, Nivaldo Mauri, Marco Aurelio Almada e Sandra Kwak: em noite de palestra em São Gabriel da Palha, no último sábado (06) Crédito: Cacá Lima

Presença no Conexa H

O escritório Brum, Kuster, Marques e Fragoso Advogados, por meio de seu sócio Caio Kuster, marca presença no Conexa H 2022, o maior congresso de gestão de pessoas do Espírito Santo. Neste ano o evento vem com o tema “É preciso cuidar para ter resultados”. O encontro acontece na próxima quarta-feira, (10), a partir das 9h, em Vitória.

Proteção da natureza

A madrepérola é conhecida como uma pedra responsável pela proteção contra as energias negativas e por atrair a prosperidade e purificação do ambiente. Emar Batalha afirma que a gema estimula a imaginação e a sensibilidade. “É uma pedra energizada, que vem diretamente do mar. Por isso, é uma energia fortemente ligada à natureza”. 

Um rosto mais jovial

O contorno facial bem definido é um sinal de jovialidade para o rosto. O arsenal de tratamentos para reduzir a papada e deixar e linha da mandíbula mais definida inclui várias opções. Ouvida pela coluna, a dermatologista Giane Giro observou: "Entre as opções, eu destaco o laser de NdYag robótico, que é uma das etapas do tratamento Fotona 4D. Ele atua profundamente na pele, estimula e produção de colágeno e promove um efeito lifting, deixando o contorno facial mais bonito".

QUERIDOS DE RR

Mônica Demoner, Fernanda Liparizi e Lara Guimarães
Mônica Demoner, Fernanda Liparizi e Lara Guimarães: em encontro décor em Vitória Crédito: Léo Gurgel

FAESA ASSINA CONVÊNIO COM FAZENDA TRÊS MARIAS

Alunos do curso de Agronomia da Faesa, em Linhares, terão, a partir de agora, acesso a um novo local de referência prática para a realização das atividades da graduação com as melhores práticas da agropecuária. O Centro Universitário acaba de assinar um convênio com a Fazenda Três Marias, parceria que tem como objetivo a realização de aulas de campo, o desenvolvimento de pesquisas e a troca de conhecimento entre os profissionais da fazenda com os acadêmicos da instituição, fortalecendo o aprendizado desses futuros profissionais, que terão um ambiente de referência para o estudo da cultura de milho, café conilon, cacau, coco e banana, e ainda da pecuária com a criação das raças Guzerá e Guzolando.

Veja Também

Livia Verjovsky e Henrique Siniscalchi: sim-sim em São Paulo com vips do ES

Jantar debate arte, moda e feminilidade em Vitória; veja fotos

"CBN Vitória" estreia quadro com dicas de turismo e lazer do ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento celebridades Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança