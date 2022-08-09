Patricia Tristão celebra aniversário em sunset party na Aldeia; fotos

A aniversariante Patrícia Tristão, Alexandre de Mendonça e os filhos Pedro, Eduardo e Alicia: celebrando em família! Crédito: Débora Benaim

Querida de RR, Patrícia Tristão celebrou aniversário, no melhor estilo "Best Day Ever", em sunset party, no sábado (06), na residência da família, na Aldeia, em Guarapari. A decoração, assinada pela Conceito Único, explorou cores, balões e flores, e o bolo by Andréa Souto. A pista ferveu ao som de Jackson Lima e banda e DJ Larissa Tantan. Karla Brandão assinou o cattering da festa, com produção de Stella Miranda. Um cantinho iluminado com ostras frescas chamou a atenção dos convidados. "Esse espaço é dedicado ao meu pai Jônice e a meu irmão Ricardo (in memorian), disse a aniversariante emocionada. Patrícia e família moram na Califórnia, mas curtem temporada de férias no ES. Confira a galeria de fotos de Débora Benaim.

Ilza Tristão e Patricia Tristão: mãe e filha em festa! Crédito: Débora Benaim

Aniversário de Patricia Tristão

CONGRESSO DE ONCOLOGIA

Palestrantes nacionais e internacionais estarão em Vitória, de 1º a 03 de setembro, para o II Congresso de Oncologia da Afecc - Hospital Santa Rita, no Centro de Convenções de Vitória. A pesquisadora Cibele Carroll, do Centro de Câncer da Universidade de Wisconsin (EUA), e o cirurgião oncológico Reitan Ribeiro (PR) estão entre os palestrantes. Carroll abordará o cuidado do paciente oncológico após o término do tratamento e a desigualdade e disparidade no tratamento oncológico. E Reitan Ribeiro falará sobre a evolução da cirurgia robótica na oncologia e a preservação da fertilidade em pacientes com câncer. E para o curso pré-congresso, no dia 31/08, o cirurgião André Berger (EUA) ministrará o curso de cirurgia robótica nos tumores urológicos.

PALESTRA

Nailson Dalla Bernadina, Nivaldo Mauri, Marco Aurelio Almada e Sandra Kwak: em noite de palestra em São Gabriel da Palha, no último sábado (06) Crédito: Cacá Lima

Presença no Conexa H O escritório Brum, Kuster, Marques e Fragoso Advogados, por meio de seu sócio Caio Kuster, marca presença no Conexa H 2022, o maior congresso de gestão de pessoas do Espírito Santo. Neste ano o evento vem com o tema “É preciso cuidar para ter resultados”. O encontro acontece na próxima quarta-feira, (10), a partir das 9h, em Vitória. Proteção da natureza A madrepérola é conhecida como uma pedra responsável pela proteção contra as energias negativas e por atrair a prosperidade e purificação do ambiente. Emar Batalha afirma que a gema estimula a imaginação e a sensibilidade. “É uma pedra energizada, que vem diretamente do mar. Por isso, é uma energia fortemente ligada à natureza”. Um rosto mais jovial O contorno facial bem definido é um sinal de jovialidade para o rosto. O arsenal de tratamentos para reduzir a papada e deixar e linha da mandíbula mais definida inclui várias opções. Ouvida pela coluna, a dermatologista Giane Giro observou: "Entre as opções, eu destaco o laser de NdYag robótico, que é uma das etapas do tratamento Fotona 4D. Ele atua profundamente na pele, estimula e produção de colágeno e promove um efeito lifting, deixando o contorno facial mais bonito".

QUERIDOS DE RR

Mônica Demoner, Fernanda Liparizi e Lara Guimarães: em encontro décor em Vitória Crédito: Léo Gurgel

FAESA ASSINA CONVÊNIO COM FAZENDA TRÊS MARIAS