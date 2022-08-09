Patricia Tristão celebra aniversário em sunset party na Aldeia; fotos

Querida de RR, Patrícia Tristão celebrou aniversário, no melhor estilo "Best Day Ever", em sunset party, no sábado (06), na residência da família, na Aldeia, em Guarapari. A decoração, assinada pela Conceito Único, explorou cores, balões e flores, e o bolo by Andréa Souto. A pista ferveu ao som de Jackson Lima e banda e DJ Larissa Tantan. Karla Brandão assinou o cattering da festa, com produção de Stella Miranda. Um cantinho iluminado com ostras frescas chamou a atenção dos convidados. "Esse espaço é dedicado ao meu pai Jônice e a meu irmão Ricardo (in memorian), disse a aniversariante emocionada. Patrícia e família moram na Califórnia, mas curtem temporada de férias no ES. Confira a galeria de fotos de Débora Benaim.
Palestrantes nacionais e internacionais estarão em Vitória, de 1º a 03 de setembro, para o II Congresso de Oncologia da Afecc - Hospital Santa Rita, no Centro de Convenções de Vitória. A pesquisadora Cibele Carroll, do Centro de Câncer da Universidade de Wisconsin (EUA), e o cirurgião oncológico Reitan Ribeiro (PR) estão entre os palestrantes. Carroll abordará o cuidado do paciente oncológico após o término do tratamento e a desigualdade e disparidade no tratamento oncológico. E Reitan Ribeiro falará sobre a evolução da cirurgia robótica na oncologia e a preservação da fertilidade em pacientes com câncer. E para o curso pré-congresso, no dia 31/08, o cirurgião André Berger (EUA) ministrará o curso de cirurgia robótica nos tumores urológicos.
Alunos do curso de Agronomia da Faesa, em Linhares, terão, a partir de agora, acesso a um novo local de referência prática para a realização das atividades da graduação com as melhores práticas da agropecuária. O Centro Universitário acaba de assinar um convênio com a Fazenda Três Marias, parceria que tem como objetivo a realização de aulas de campo, o desenvolvimento de pesquisas e a troca de conhecimento entre os profissionais da fazenda com os acadêmicos da instituição, fortalecendo o aprendizado desses futuros profissionais, que terão um ambiente de referência para o estudo da cultura de milho, café conilon, cacau, coco e banana, e ainda da pecuária com a criação das raças Guzerá e Guzolando.