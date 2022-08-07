Jantar debate arte, moda e feminilidade em Vitória; veja fotos

Arte, moda e feminilidade deram o tom do primeiro ‘Jantar à meia luz e verdades inteiras’, promovido pela empresária de moda Hannah Freire, na quinta-feira (04), na Galeria Matias Brotas. O encontro, com menu assinado pela chef Claudia Moulin, contou com a presença da artista plástica Yohannah, que veio de São Paulo onde reside e trabalha, para abordar sua jornada de criação, além da relação da arte e o universo feminino. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros. Confira a galeria de fotos de Melina Furlan.