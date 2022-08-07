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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Jantar debate arte, moda e feminilidade em Vitória; veja fotos

Publicado em
07 ago 2022 às 02:15
Hannah Freire e Flavia Dalla
Hannah Freire e Flavia Dalla: no  "Jantar à meia luz e verdades inteiras", na Matias Brotas Crédito: Melina Furlan

Para elas

Arte, moda e feminilidade deram o tom do primeiro ‘Jantar à meia luz e verdades inteiras’, promovido pela empresária de moda Hannah Freire, na quinta-feira (04), na Galeria Matias Brotas. O encontro, com menu assinado pela chef Claudia Moulin, contou com a presença da artista plástica Yohannah, que veio de São Paulo onde reside e trabalha, para abordar sua jornada de criação, além da relação da arte e o universo feminino. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros. Confira a galeria de fotos de Melina Furlan.

POETIZE-SE EM SANTA TERESA

Santa Teresa vai virar a capital da poesia nos próximos dias 12 e 13 de agosto, quando acontece  2ª edição do “Poetize-se: sarau de poesia e de música de Santa Teresa”, na Praça da Cultura. Neste ano, o Poetize-se lança o prêmio de incentivo à cultura Virgínia Gasparini Tamanini, que vai premiar três 3 personalidades ligadas à cultura: um nome da cultura teresense, outro da cultura capixaba e um empresário incentivador da cultura no município.

DESFILE

Ricardo Silveira, Márcia Martinele, Paula Boulanger e Fernando Zucolotto
Ricardo Silveira, Márcia Martinele, Paula Boulanger e Fernando Zucolotto: em noite de novidades da moda para noivas, em Vitória Crédito: Divulgação

Mesa com requinte

Requinte à mesa dos futuros moradores do Taj Home Resort: Joana Barbosa enviou um mimo luxuoso para os clientes, um conjunto de sousplast e guardanapos de tecido criado pela competente Rebeca Duarte.

ConectaDay

Na quinta-feira (11), no Comfort Suítes, na Praia do Canto, acontece o ConectaDay,  evento de troca de experiências e networking para o segmento contábil, que terá a  contadora Mônica Porto como palestrante. 

Chanceler

Moacir Lellis se despediu da presidência do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo (Sinepe/ES), mas agora será o primeiro chanceler da história da entidade. O convite foi uma surpresa do novo presidente Bruno Loyola Del Caro, em cerimônia de posse realizada na última semana, no Coco Bambu.

Vícios construtivos

O presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Alencar Ferrugini, declarou que a comissão recebeu documentos da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) com possíveis irregularidades em processos judiciais. Levantamento da CBIC apontou ainda crescimento no número de ações contra construtoras no País por supostos vícios construtivos (problemas por falha de projetos ou em sua execução). Ferrugini explicou que, com os documentos, a Comissão vai analisar se há fraudes

QUERIDAS DE RR

Geórgia Mendonça, Flavia Contarini, Lara Brotas e Juliana Goulart
Geórgia Mendonça, Flavia Contarini, Lara Brotas e Juliana Goulart:  em encontro badalado na Praia da Costa Crédito: Cacá Lima

PRAIA DA COSTA

Thaise Arpini, Thaís Fiorete e Max Melo
Thaise Arpini, Thaís Fiorete e Max Melo: encontro de arquitetos em Vila Velha  Crédito: Cloves Louzada

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