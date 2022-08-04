Sebastião Receputi comemora 70 anos com festa em Vila Velha

O empresário Sebastião Receputi "setentou" em grande estilo. Recebeu amigos e familiares para festejar 70 anos, no Centro de Convenções de Vila Velha, ao lado da sposa Miriam e dos filhos Diego e Simone. A banda The Fevers ferveu a pista em 5 horas de festa. Confira a galeria de Cloves Louzada.

A líder regional da XP no Espírito Santo, Cecília Entringer Perini, está em São Paulo participando do Expert XP, o maior evento sobre investimentos do país. Alguns dos assuntos em pauta são inovação, empreendedorismo, tecnologia, diversidade e economia. Entre os palestrantes estão personalidades dos mais diversos segmentos, como o atleta Ronaldo Fenômeno, o ministro da economia Paulo Guedes, a blogueira Gkay e Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido entre 2016 e 2019.

Ele é um dos arquitetos mais respeitados do Brasil e assina projetos de celebridades como Angélica e Luciano Huck. João Armentano estará nesta quinta-feira (04) em Vitória, contando um pouco de sua história em palestra promovida pelo grupo Vix Design, para convidados, no Shopping Vitória.

Luiz Fellipe Genelhu, médico reumatologista do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon), modera, na próxima sexta-feira, dia 5, o debate “Síndrome inflamatória multissistêmica pós Covid e o papel do reumatologista”, durante a XII Jornada Capixaba de Reumatologia, que acontece até sábado (06), no auditório do Vitória Grand Hall. Segundo ele, entre as principais complicações reumatológicas que a Covid trouxe para os pacientes estão: dor crônica muscular, dor articular e fadiga. José Roberto Pereira Santos preside a mesa e os palestrantes serão Elizandra Polito e Ketty Lise Libardi.

A pneumologista Jessica Polese foi convidada pela Sociedade Europeia de Medicina (European Society of Medicine-ESMED) para participar da Assembleia Geral da ESMED 2022 (em formato virtual) que acontecerá entre os dias 04 e 06 de agosto. Jessica irá apresentar seu projeto de pesquisa sobre as sequelas pós-Covid para a comunidade científica europeia e espanhola – sede do evento virtual.

Pablo Monteiro, CEO da Gass Company e criador do método GASS, é um dos palestrantes confirmados para o 34º Congresso Abrasel, que acontece entre os dias 10 e 11 de agosto. O SindBares e Abrasel no ES convidam a todos os empresários do setor a participarem do evento que será transmitido online com uma programação de mais de 20 horas com conteúdos sobre gestão, tecnologia, negócios e aulas-show de gastronomia.

Apaixonados por vinhos já podem anotar na agenda: de 12 a 14 de agosto acontece, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, o Vinho Festival. Reunindo mais de 20 rótulos de diversas regiões do Brasil e do mundo, o evento irá proporcionar aos apreciadores da bebida uma experiência completa, com muita música ao vivo e entrada gratuita. Ao todo quinze estandes participam do festival. Se apresentam Banda Casaca, Blacksete, Jackson Lima, Saulo Simonassi, Cláudio Bocca e Banda Trilha.

No domingo (07), Yuri e Letícia Donateli recebem imprensa e convidados acompanhados dos filhos para um café da manhã especial para apresentar oficialmente a Casa Lepeti, novo espaço de festas e eventos infantis de Vila Velha.

Abel Santana não para! A nova montagem do ator e diretor será uma releitura de "O burguês fidalgo", de Molière, que estará em cartaz nos dias 3 e 4 de setembro, em Vitória. A peça retrata as aventuras de um burguês que sonha em se tornar membro da nobreza e, para isso, contrata professores de etiqueta que não passam de charlatões. As experts Angela Mendes e Sara Mendes assinam o cenário e figurinos e Grasie Fink, além de atuar, também coreografa algumas performances do elenco.