Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Sebastião Receputi comemora 70 anos com festa em Vila Velha

Publicado em
04 ago 2022 às 02:15
Aniversário de 70 anos de Sebastião Receputi
Aniversário de 70 anos de Sebastião Receputi Crédito: Cloves Louzada

Viva,  Sebastião!

O empresário Sebastião Receputi "setentou" em grande estilo. Recebeu amigos e familiares para festejar 70 anos, no Centro de Convenções de Vila Velha, ao lado da  sposa Miriam e dos filhos Diego e Simone. A banda The Fevers ferveu a pista em 5 horas de festa. Confira a galeria de Cloves Louzada.

PALESTRA

Isabela Castello, Pedro Ariel e Rita Tristão
Isabela Castello, o diretor de conteúdo e relacionamento da CASACOR Pedro Ariel e Rita Tristão: na palestra Infinito Particular para arquitetos, paisagistas e designers de interiores, nessa terça-feira (02), no 38ºBI, em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

Pós-covid 1

A pneumologista Jessica Polese foi convidada pela Sociedade Europeia de Medicina (European Society of Medicine-ESMED) para participar da Assembleia Geral da ESMED 2022 (em formato virtual) que acontecerá entre os dias 04 e 06 de agosto. Jessica irá apresentar seu projeto de pesquisa sobre as sequelas pós-Covid para a comunidade científica europeia e espanhola – sede do evento virtual. 

Pós-covid 2

Luiz Fellipe Genelhu, médico reumatologista do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon), modera, na próxima sexta-feira, dia 5, o debate “Síndrome inflamatória multissistêmica pós Covid e o papel do reumatologista”, durante a XII Jornada Capixaba de Reumatologia, que acontece até sábado (06), no auditório do Vitória Grand Hall. Segundo ele, entre as principais complicações reumatológicas que a Covid trouxe para os pacientes estão: dor crônica muscular, dor articular e fadiga. José Roberto Pereira Santos preside a mesa e os palestrantes serão Elizandra Polito e Ketty Lise Libardi.

Arquiteto das celebridades

Ele é um dos arquitetos mais respeitados do Brasil e assina projetos de celebridades como Angélica e Luciano Huck. João Armentano estará nesta quinta-feira (04) em Vitória, contando um pouco de sua história em palestra promovida pelo grupo Vix Design, para convidados, no Shopping Vitória.

Em Sampa

A líder regional da XP no Espírito Santo, Cecília Entringer Perini, está em São Paulo participando do Expert XP, o maior evento sobre investimentos do país. Alguns dos assuntos em pauta são inovação, empreendedorismo, tecnologia, diversidade e economia. Entre os palestrantes estão personalidades dos mais diversos segmentos, como o atleta Ronaldo Fenômeno, o ministro da economia Paulo Guedes, a blogueira Gkay e Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido entre 2016 e 2019.

QUERIDAS DE RR

Roberta Toledo, Juliana Vervloet e Emanuelle Delboni
Roberta Toledo, Juliana Vervloet e Emanuelle Delboni: em encontro de arquitetos e decoradores Crédito: Cloves Louzada

Novo espaço de festa infantil

No domingo (07),  Yuri e Letícia Donateli recebem imprensa e convidados acompanhados dos filhos para um café da manhã especial para apresentar oficialmente a Casa Lepeti, novo espaço de festas e eventos infantis de Vila Velha.

Para amantes de vinhos

Apaixonados por vinhos já podem anotar na agenda: de 12 a 14 de agosto acontece, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, o Vinho Festival. Reunindo mais de 20 rótulos de diversas regiões do Brasil e do mundo, o evento irá proporcionar aos apreciadores da bebida uma experiência completa, com muita música ao vivo e entrada gratuita. Ao todo quinze estandes participam do festival. Se apresentam Banda Casaca, Blacksete, Jackson Lima, Saulo Simonassi, Cláudio Bocca e Banda Trilha.

Congresso

Pablo Monteiro, CEO da Gass Company e criador do método GASS, é um dos palestrantes confirmados para o 34º Congresso Abrasel, que acontece entre os dias 10 e 11 de agosto. O SindBares e Abrasel no ES convidam a todos os empresários do setor a participarem do evento que será transmitido online com uma programação de mais de 20 horas com conteúdos sobre gestão, tecnologia, negócios e aulas-show de gastronomia. 

Opening

Charlenne Costa inaugura nesta quinta-feira (04) a Chay Looks, loja de roupas femininas, em Jardim da Penha. Jana Tannure assina o bufê do coquetel. 

QUERIDOS DE RR

Daniela Andrade e Max Mello
Daniela Andrade e Max Mello: em evento do mundo décor Crédito: Cloves Louzada

MONTAGEM CAPIXABA

Abel Santana não para! A nova montagem do ator e diretor será uma releitura de "O burguês fidalgo", de Molière, que estará em cartaz nos dias 3 e 4 de setembro, em Vitória. A peça retrata as aventuras de um burguês que sonha em se tornar membro da nobreza e, para isso, contrata professores de etiqueta que não passam de charlatões. As experts Angela Mendes e Sara Mendes assinam o cenário e figurinos e Grasie Fink, além de atuar, também coreografa algumas performances do elenco.

Veja Também

Paulo Gaudio comemora 60 anos com festa em Vitória

Marina Giuberti comemora aniversário em "pétit comitê" em Vitória

Haroldo Santos Filho comemora 55 anos com festa em Pedra Azul

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento celebridades decoracao Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança