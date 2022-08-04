Sebastião Receputi comemora 70 anos com festa em Vila Velha

Luiz Fellipe Genelhu, médico reumatologista do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon), modera, na próxima sexta-feira, dia 5, o debate “Síndrome inflamatória multissistêmica pós Covid e o papel do reumatologista”, durante a XII Jornada Capixaba de Reumatologia, que acontece até sábado (06), no auditório do Vitória Grand Hall. Segundo ele, entre as principais complicações reumatológicas que a Covid trouxe para os pacientes estão: dor crônica muscular, dor articular e fadiga. José Roberto Pereira Santos preside a mesa e os palestrantes serão Elizandra Polito e Ketty Lise Libardi.