Marina Giuberti comemora aniversário em "pétit comitê" em Vitória

De férias em Vitória, nossa Marina Giuberti, capixaba radicada em Paris, celebrou idade nova em "pétit comitê" na sexta-feira (29), na Casa do Chef Juarez. O jantar a quatro mãos foi assinado pelo chef Juarez Campos e a empresária Clarissa Sokia, da Nonna Mia, harmonizado com vinhos da Borgonha. A decoração foi assinada por Erika Carneiro, com bolo lindo de Anice Moretto. O showzinho ficou a cargo da cantora Tamy. De mimo, os convidados levaram para casa um pão de fermentação natural da Jucá com manteiga da Nonna Mia.

O lançamento que marca o empreendedorismo na Capital da Logística capixaba já tem data, hora e local! O 1° Polo Cervejeiro público do Brasil, em Viana, será lançado no dia 5 de agosto, Dia Internacional da Cerveja, a partir das 16h, na Cervejaria Else, em Pedra Mulata, aberto ao público. O município dará vários incentivos para empreendimentos como pousadas, cervejarias e lojas para atender aos turistas e visitantes já a partir deste ano. Haverá degustação da terceira bebida mais popular do mundo, logo depois da água e do café, além da comercialização. Haverá a participação de cervejarias artesanais do Estado e do Brasil. O Polo, segundo o prefeito Wanderson Bueno, vai oferecer condições para a instalação de cervejarias em Viana, que já conta com campo público de plantação de lúpulo e terá o Centro de Formação Profissional do Polo Capixaba de Cervejas Artesanais (Tecnocerva) para formar mão-de-obra especializada para produção.