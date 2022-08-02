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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Marina Giuberti comemora aniversário em "pétit comitê" em Vitória

Publicado em
02 ago 2022 às 02:20
Juarez Campos, Marina Giuberti e Clarissa Soyka
Juarez Campos, a aniversariante Marina Giuberti e Clarissa Soyka: noite de parabéns pra você, em Vitória Crédito: Elevate

Viva, Marina!

De férias em Vitória, nossa Marina Giuberti, capixaba radicada em Paris, celebrou idade nova em "pétit comitê" na sexta-feira (29), na Casa do Chef Juarez. O jantar a quatro mãos foi assinado pelo chef Juarez Campos e a empresária Clarissa Sokia, da Nonna Mia, harmonizado com vinhos da Borgonha. A decoração foi assinada por Erika Carneiro, com bolo lindo de Anice Moretto. O showzinho ficou a cargo da cantora Tamy. De mimo, os convidados levaram para casa um pão de fermentação natural da Jucá  com manteiga da Nonna Mia.

VIANA GANHA POLO CERVEJEIRO

O lançamento que marca o empreendedorismo na Capital da Logística capixaba já tem data, hora e local! O 1° Polo Cervejeiro público do Brasil, em Viana, será lançado no dia 5 de agosto, Dia Internacional da Cerveja, a partir das 16h, na Cervejaria Else, em Pedra Mulata, aberto ao público. O município dará vários incentivos para empreendimentos como pousadas, cervejarias e lojas para atender aos turistas e visitantes já a partir deste ano. Haverá degustação da terceira bebida mais popular do mundo, logo depois da água e do café, além da comercialização. Haverá a participação de cervejarias artesanais do Estado e do Brasil. O Polo, segundo o prefeito Wanderson Bueno, vai oferecer condições para a instalação de cervejarias em Viana, que já conta com campo público de plantação de lúpulo e terá o Centro de Formação Profissional do Polo Capixaba de Cervejas Artesanais (Tecnocerva) para formar mão-de-obra especializada para produção.

INAUGURAÇÃO

Alexandre Rocha, Rodrigo Miranda, Thiago Quio, Roberto Prado e Renato Antunes, fundadores e sócios da Zaitt Praia da Costa
Alexandre Rocha, Rodrigo Miranda, Thiago Quio, Roberto Prado e Renato Antunes: fundadores e sócios da Zaitt Praia da Costa Crédito: Divulgação

Para crianças

 Incentivar o interesse de crianças pela ciência. Esse é o objetivo do livro “Ah, não, Plutão!, produzido pelo escritor e publicitário Gabriel Vogas e o ilustrador Thiago Egg. O lançamento da obra infantil acontece neste sábado (06), às 14h, na biblioteca do Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Além da sessão de autógrafos, serão realizadas oficinas sob a orientação do ilustrador do livro com a criançada. A obra conta com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo (Secult) e a parceria da Balão Editorial.

Lideranças no metaverso

Tendência do momento, o metaverso já tem provocado reflexões no mercado de trabalho sobre as possíveis mudanças nos modos de fazer e o surgimento de novas profissões. A psicóloga especialista em gestão de carreira e liderança, Vânia Goulart, também CEO da Selecta, dá dica para gestores e líderes se preparem para essa nova realidade. "As perspectivas de exercer a liderança no metaverso começam por admitir que esse novo mercado existe e, a partir daí, começar a se disponibilizar, a utilizar e a experimentar. As adaptações na rotina de trabalho surgem de testar as novas formas, colocar em prática e ir melhorando. Líderes precisam estar dispostos a desaprender para reaprender novamente".

Procuradores do ES na OAB nacional

Três procuradores do Estado foram nomeados, neste mês, como membros consultores de comissões temáticas do Conselho Federal da OAB. A doutora Santuzza da Costa Pereira foi designada para a Comissão Nacional de Advocacia Pública; a doutora Luciana Marques de Abreu Judice, para a Comissão Nacional de Direito Ambiental; e o presidente da APES, Gustavo Sipolatti, para a Comissão Nacional de Direito Tributário. As portarias foram publicadas no último dia 8 de julho. “Para nós, procuradores do Estado do Espírito Santo, é de extrema relevância ocupar esse valioso espaço de discussões sobre os caminhos da Advocacia e do Direito no país, em suas mais diversas áreas. Agradecemos ao presidente José Alberto Simonetti por nos oferecer essa oportunidade”, ressaltou o presidente Sipolatti.

Direito eleitoral

O advogado especialista em direito eleitoral, Fernando Dilen, foi designado Membro Consultor da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, em Brasília. O grupo atua auxiliando a sociedade civil nos debates e na fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas para o processo eleitoral e a atuação partidária.

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