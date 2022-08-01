Filme sobre paneleiras vence o 5° Festival de Cinema de Santa Teresa

O público lotou a Praça da Cultura para acompanhar o 5° Festival de Cinema de Santa Teresa Crédito: Victor Mantelli

O evento contou ainda com o lançamento do curta-metragem “O Manto”, com direção e roteiro de Luiza Lubiana, a organizadora do festival.

A homenageada da festa da Sétima Arte foi a atriz e poetisa Elisa Lucinda, que ainda apresentou um show poético concorrido na Praça da Cultura da cidade. Rita Von Hunty, ator, YouTuber, comediante e drag queen brasileiro, com 2 milhões de seguidores nas redes sociais, fez palestra com auditório lotado. O Fecsta exibiu 33 filmes, após criteriosa seleção entre os 700 títulos inscritos, vindos de 23 estados brasileiros.

Elisa Lucinda, homenageada do 5° Festival de Cinema de Santa Teresa Crédito: Victor Mantelli

Outro ponto alto do festival foi a exibição de show de imagens em movimento, com elementos naturais e culturais do município, acompanhado de trilha sonora, com trechos do magnífico Jaceguay Lins, na parte frontal da igreja matriz: um importante ponto turístico da cidade. RR amou (confira o vídeo abaixo).

5° Festival de Cinema de Santa Teresa

Luiza Lubiana e Clovis Vieira: encontro em Santa Teresa Crédito: Divulgação

OS PREMIADOS DO FESTIVAL