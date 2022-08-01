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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Filme sobre paneleiras vence o 5° Festival de Cinema de Santa Teresa

Publicado em
01 ago 2022 às 15:39
5° Festival de Cinema de Santa Teresa
O público lotou a Praça da Cultura para acompanhar o 5° Festival de Cinema de Santa Teresa Crédito: Victor Mantelli
O filme "5º Griôs de goiabeiras - é da mão de quem? Paneleiras", de Beatriz Lindenberg e Jamilda Bento, do ES, venceu o prêmio do Júri Popular do 5° Festival de Cinema de Santa Teresa, que levou arte, cinema e cultura para a Terra dos Colibris, de 28 a 30 deste mês. O premiado faz parte da websérie que celebra a tradição das Paneleiras de Goiabeiras. 
O evento contou ainda com o  lançamento do curta-metragem “O Manto”, com direção e roteiro de Luiza Lubiana, a organizadora do festival. 
A homenageada da festa da Sétima Arte foi a atriz e poetisa Elisa Lucinda, que ainda apresentou um show poético concorrido na Praça da Cultura da cidade. Rita Von Hunty,  ator, YouTuber, comediante e drag queen brasileiro, com 2 milhões de seguidores nas redes sociais, fez palestra com auditório lotado.  O Fecsta exibiu 33 filmes, após criteriosa seleção entre os 700 títulos inscritos, vindos de 23 estados brasileiros.
Elisa Lucinda, homenageada do 5° Festival de Cinema de Santa Teresa
Elisa Lucinda, homenageada do 5° Festival de Cinema de Santa Teresa Crédito: Victor Mantelli
Outro ponto alto do festival foi a exibição de show de imagens em movimento, com elementos naturais e culturais do município, acompanhado de trilha sonora, com trechos do magnífico Jaceguay Lins, na parte frontal da igreja matriz: um importante ponto turístico da cidade. RR amou (confira o vídeo abaixo).

5° Festival de Cinema de Santa Teresa

Luiza Lubiana e Clovis Vieira
Luiza Lubiana e Clovis Vieira: encontro em Santa Teresa Crédito: Divulgação

OS PREMIADOS DO FESTIVAL 

  • Menção honrosa:  Primeiro Carnaval (Alan Medina - SP) e Lobo (Giovani Beloto - SP)
  • Melhor animação:  Ewe de Òsányìn: o segredo das folhas (Pâmela Peregrino – AL | BA | RJ)
  • Melhor documentário: Curica (Thiago Furtado – PI)
  • Melhor ficção: A barca (Nilton Resende – AL) e  Os pilotos do plano (Bruna Lessa – SP)
  • Melhor filme capixaba: Olhar milenar (Ligia Sancio - ES)
  • Júri popular:  Griôs de goiabeiras - é da mão de quem? Paneleiras (Beatriz Lindenberg, Jamilda Bento – ES)

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